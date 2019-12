Pisica cu viață dublă: cum a avut două familii, fără să știe nimeni

Dincolo de pisicile sedentare care îmbătrânesc în confortul căminului, cele mai multe petrec o mare parte din timp plimbându-se nesupravegheate. Așa a ajuns o felină să ducă o viață dublă.

Pisicilor le place să fie independente, să petreacă mult timp făcând ceea ce le place. Din acest motiv, nu a fost neapărat surprinzător pentru stăpâna sa faptul că Pixi era plecată de acasă o mare parte din timp. Mary Lore Barra din Mexic a aflat însă că povestea pisicii sale este mult mai interesantă și originală decât ar fi crezut la prima vedere.

Inițial, a crezut că vânează păsări și alte vietăți pe străzile din Tamulipas, Mexic. Nu i-ar fi trecut însă niciodată prin cap faptul că are o a doua familie de stăpâni care o îngrijesc, îi dau de mâncare și au grijă de ea. Aceia, la rândul lor, sunt erau convinși că sunt singurii stăpâni ai pisicii.

Viața dublă a pisicii a ieșit la iveală în momentul în care Bixi s-a întors la rezidența familiei Barra cu o nouă zgardă la gât și o hârtie în jurul ei cu un mesaj.

O avea de aproximativ doi ani și, în tot acest timp, s-a plimbat destul de mult pe afară. Abia în urmă cu câteva luni, și-a dat însă seama că mai are un stăpân, datorită mesajului cu care s-a întors într-o zi acasă pisica. Pe bucata de hârtie scria ”Numele ei este Pixi, cred că are două case, haha.”, scria pe bucata de hârtie. Nu a durat mult până când, după o altă plimbare, hârtia a fost înlocuită cu alta, cu un alt mesaj. ”Aici poartă numele de Huarache, se pare că are două case, haha. Salutări! Ceilalți părinți ai pisicii.”

Partea surprinzătoare este că cele două familii de stăpâni ai pisicii nu s-au întâlnit încă, dar continuă să comunice prin intermediul pisicii.