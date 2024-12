Piese nelansate ale lui Michael Jackson au fost descoperite într-un depozit abandonat. Ce se va alege de casete

Fanii lui Michael Jackson au primit o veste incredibilă: câteva piese nelansate ale legendarului artist au fost descoperite într-un depozit abandonat din Valea San Fernando. Aceste înregistrări, care datează din perioada 1989-1991, conțin 12 melodii care nu au fost auzite de publicul larg. Descoperirea a fost făcută de un fost polițist californian, iar acum se pune întrebarea: ce se va întâmpla cu aceste casete rare?

Totul a început atunci când fostul ofițer de poliție Gregg Musgrove, în vârstă de 56 de ani, a fost contactat de un asociat care i-a povestit despre o unitate de depozitare ce aparținuse producătorului muzical Bryan Loren.

Această unitate, aflată în Van Nuys, California, ascundea o adevărată comoară: 12 casete cu piese nepublicate ale lui Michael Jackson.

Musgrove a relatat pentru The Hollywood Reporter că, la început, nu credea că ceea ce a găsit ar putea fi atât de valoros. Dar după ce a ascultat înregistrările, a realizat că deține o piesă rară din istoria muzicii.

Melodii ce nu au fost niciodată auzite

Printre piesele descoperite se numără melodii precum ”Truth on Youth” și ”Don’t Believe It”. ”Truth on Youth” pare a fi un duet rap între Michael Jackson și LL Cool J, iar ”Don’t Believe It” se referă la zvonurile care circulau în media despre Regele Pop în acea perioadă.

Gregg Musgrove a povestit că momentul în care a ascultat pentru prima dată aceste piese a fost unul special: ”A fost cu adevărat tare să-l aud pe Michael Jackson vorbind și făcând glume în timp ce lucra la muzica sa. Nimeni nu a mai auzit aceste lucruri înainte”, a spus el.

Moștenitorii lui Michael refuză să cumpere benzile

Cu toate că piesele ar putea fi un vis devenit realitate pentru fanii lui Jackson, moștenitorii artistului au refuzat să cumpere benzile.

Aceștia au emis o declarație în care afirmă că nu revendică dreptul de proprietate asupra acestora, iar înregistrările nu vor putea fi lansate public.

Totuși, chiar dacă nu vor putea fi comercializate, aceste casete rămân de o valoare imensă pentru colecționarii de memorabilia Jackson.

Licitația pentru o comoară muzicală

Benzile cu piesele nepublicate ale lui Michael Jackson vor ajunge într-o licitație, iar Musgrove intenționează să le ofere spre vânzare în viitorul apropiat.

Chiar dacă nu se vor putea lansa public, acestea vor atrage cu siguranță atenția colecționarilor care își doresc să dețină un fragment rar din moștenirea muzicală a Regele Popului.

Cu siguranță, licitațiile pentru aceste casete vor stârni o mare competiție și vor adăuga o valoare semnificativă colecțiilor de memorabilia Michael Jackson.

