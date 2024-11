Quincy Jones, muzicianul și producătorul care a lucrat cu Michael Jackson și Frank Sinatra, a murit la vârsta de 91 de ani

Quincy Jones a murit la vârsta de 91 de ani. Anunțul trist a fost făcut de publicistul lui Jones, Arnold Robinson, care a dezvăluit că acesta „s-a stins din viață în pace” duminică noapte, la reședința sa din Bel Air.

„În această seară, cu inimi pline, dar zdrobite, trebuie să împărtășim vestea trecerii din viață a tatălui și fratelui nostru, Quincy Jones. Deși pierderea este imensă pentru familia noastră, celebrăm viața măreață pe care a trăit-o și știm că nu va mai exista nimeni ca el”, a transmis familia într-o declarație.

Cariera lui Quincy Jones

Quincy Jones este cunoscut mai ales ca producător al albumului Thriller al lui Michael Jackson. De-a lungul unei cariere ce s-a întins pe mai mult de 75 de ani, el a câștigat 28 de premii Grammy și a fost numit de revista Time drept unul dintre cei mai influenți muzicieni de jazz ai secolului al XX-lea.

Jones a produs și dirijat înregistrarea piesei caritabile din 1985, We Are The World.

De asemenea, a compus coloana sonoră pentru mai mult de 50 de filme și programe TV, inclusiv pentru În arșița nopții, Culoarea purpurie și The Italian Job.

La începutul carierei sale, Jones a lucrat îndeaproape cu Frank Sinatra și a reorchestrat clasicul lui Sinatra, Fly Me To The Moon, transformându-l dintr-un vals într-un swing.

Pe platourile de filmare ale peliculei The Wiz, Jones a lucrat alături de un Michael Jackson de 19 ani.

Cei doi au colaborat de-a lungul decadelor, iar Jones a produs albumele Off the Wall, Thriller și Bad ale lui Jackson.