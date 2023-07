Pieptene sau pieptăn? Cum se spune corect, de fapt. Mii de români folosesc forma greșită

Limba română ne poate crea dificultăți. Mulți români întâmpină probleme în folosirea unui anumit substantiv, chiar și cei care stăpânesc bine limba română. Pieptene sau pieptăn? Află, din rândurile de mai jos, care este forma corectă a acestui cuvânt.

Pieptene sau pieptăn?

Foarte multe persoane întâmpină dificultăți în momentul în care sunt nevoite să folosească cuvântul pieptăn/pieptene. De cele mai multe ori, acestea preferă să folosească forma de ”pieptăn” pentru că este mai scurtă la nivel fonetic.

Într-un îndreptar din 1971, observăm că forma corectă a acestui cuvânt este pieptene, cu pluralul piepteni. În anul 1984, forma acestuia este neschimbată. Nici în anul 2001-2002 nu observăm nicio schimbare. Câțiva ani mai târziu, în 2007 observăm că în DOOM sunt trecute și variantele piepten/pieptene (substantiv masculin cu pluralul piepteni, un obiect de toaletă din os, metal, plastic).

Potrivit explicației din dicționar, pieptăn este un substantiv masculin, nearticulat. Articulat la nominativ și acuzativ, singular, ne dă forma pieptănul. De precizat este și faptul că acest substantiv are mai multe diminutive. Printre acestea se numără pieptănuș, format de la pieptene plus sufixul uș, la plural pieptănușii, sau pieptănuț, format de la pieptene plus sufixul uț.

Ce spune DOOM 3?

În momentul în care întâmpinăm probleme cu anumite forme de plural a unor cuvinte este indicat să consultăm fie DOOM 3 sau fie Dicționarul Explicativ al Limbii Române. Potrivit DOOM 3, doar forma ”pieptăn” este cea corectă. Cuvântul, din punct de vedere etimologic vine din latinescul „pecten” (pieptăn).

Prin urmare, forma corectă pe care ar trebui să o folosim este de pieptăn. În dexonline.ro, ambele variante vor fi prezentate cu același sens.

Foarte mulți oameni se întreabă de ce se folosește, în continuare, forma pieptene. Ei bine, cuvântul ”pieptăne” are același sens ca pieptăn. Această formă o întâlnim și în dicționarele online cu care suntem deja familiarizați și nu poate fi considerată o gravă eroare.

Există și o serie de cuvinte derivate de la cuvântul ”pieptăn”. Printre acestea se numără și cuvântul ”pieptănar”, care face referire la o persoană care face sau vinde piepteni. Cuvântul, substantiv ca parte de vorbire, s-a format prin derivare cu sufixe. În cazul de față, pieptăn plus sufixul ar a dus la pieptănar.La acestea se adaugă și ”pieptănătură”, care este un mod de aranjare a părului, coafură, frizură, rezultatrul pieptănării părului.

