Petre Roman, dezvăluiri în fața Adelei Popescu la Pro TV. Ce i-a spus vedetei în direct

,Vorbește Lumea’ a surprins azi cu câțiva invitați deosebiți. Mulți dintre fanii emisiunii au rămas surprinși când i-au văzut pe Petre Roman și soția sa pe canapea. Cei doi au vorbit despre cum arată viața lor. Cum arată ziua de Dragobete la ei și ce fac atunci când ies în oraș? De asemenea, bărbatul a venit și cu detalii despre fiul său. În ce etapă se află micuțul și cum este relația lui cu părinții?

Petre Roman și Silvia Chifiriuc au acceptat invitația Adelei Popescu și au venit cu câteva detalii despre viața lor de familie. De asemenea, cei doi au discutat și despre iubire, mai ales că mâine se sărbătorește din nou dragostea.

Cântăreața a mărturisit că la ei în familie se aniversează mereu acest sentiment unic, dar în zilele speciale ea se așteaptă și la un buchet deosebit de flori. Fanii brunetei știu deja că ea le adoră. În timpul acesta Petre Roman a fost supus unui mic test, dar la trecut cu 10 pentru că a știut că preferatele soției sunt florile albe.

Silvia Chifiriuc: Noi de Dragobete sărbătorim iubirea ca în fiecare zi, dar mâine mai vin așa niște floricele. Petre Roman: E foarte pretențioasă Silvia Chifiriuc: Nu e adevărat, la ce sunt pretențioasă? Petre Roman: Cu florile! Să fie alea care îți plac Silvia Chifiriuc: Se mai întâmplă să vină cu altele… Petre Roman: Știu de flori albe Silvia Chifiriuc: Ador și lalelele, dar zambilele mi le cumpăr singură de câte ori le întâlnesc. Întotdeauna am petrecut simplu, să vină de la sine. Uite și ieri am ieșit în oraș, ne-am bucurat. Petre Roman: A încercat să mă convingă că azi e o zi specială: 22. Este un număr foarte important pentru mine. Sunt și născut pe 22, m-am născut a doua oară în decembrie ’89, tot pe 22.

Soții au fost întrebați de Adela Popescu ce fac în privința băiețelului lor atunci când au foarte multă treabă sau când vor să iasă singuri în oraș. Silvia a mărturisit că băiatul nu este întotdeauna în preajma lor pentru că de acum preferă mai mult compania prietenilor și colegilor de clasă.

Petre Roman a subliniat că moștenitorul său se află la vârsta la care are senzația că le știe pe toate și că nu mai are neapărat nevoie de ei. Cu toate astea, ambii au părut extrem de mulțumiți de cum se prezintă micuțul în această etapă. Vedeta a subliniat că îl vede foarte încăpățânat, dar și extrem de atent la fiecare detaliu.

Adela Popescu: Ce faceți cu copilul dacă vreți să ieșiți în oraș?

Silvia Chifiriuc: El nu vine cu noi întotdeauna pentru că are programul lui cu colegii și prietenii. Are o natură maleabilă, iar eu reușesc mereu să ajung cu el la un consens. E scorpion ca mine și ne cunoaștem așa. Știu cum să-l iau, îi știu sensibilitățile, lucru moștenit de la mine. A luat și de la bunici și de la noi, e o combinație.

Petre Roman: E la vârsta la care că vrea să fie autonom, independent, le știe el pe toate. Are un fond foarte plăcut, întotdeauna le gândește, le tocește, niciodată nu se repede. E foarte bine că le gândește, dar e și încăpățânat. Trebuie răbdare, dar ceea ce ne revine nouă e să-i stimulăm vocația.