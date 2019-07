Pești Piranha, în lacul Firiza din Maramureș. Aceștia sunt foarte periculoși, putând ataca oamenii

Apele sunt pline de mistere, lucru pe care îl confirmă și lacul Firiza din Maramureș. De această dată, nu este vorba de frumusețea universului acvatic, ci de o întâmplare șocantă și periculoasă, în apele barajului descoperindu-se pești Piranha.

Pești Piranha, în lacul Firiza din Maramureș

Alertă în județul Maramureș! Un pescar din nordul țării a avut surpriza să prindă în loc de somn, crap sau șalău un pește Piranha originar din America de Sud. „Aseară când am fost la pescuit am avut ocazia să prind și eu un Piranha la barajul Firiza, am auzit că au fost prinși mai mulți pești, e o surpriză pentru mine dar mă gândesc la consecințe deoarece sunt turiști care fac baie, iar acest pește este recunoscut pentru ferocitatea și dinții săi foarte ascuțiți”, a povestit pescarul.

Locul cu pricina este lacul Firiza din Baia Mare, iar mai multe exemplare din această specie au fost descoperite în apropiere de malul barajului. În prezent, nu se știe cum au ajuns peștii din America de Sud în apele unui lac din Maramureș. Sigur este că apariția lor a speriat atât localnicii, cât și turiștii, aceștia spunând că vor evita momentan să facă baie în Lacul Firiza, până când situația se va lămuri.

Piranha este numele sub care sunt cunoscute speciile de pești carnivori de apă dulce care trăiesc în oceanele din America de Sud. Fac parte din subfamilia Serrasalminae din cadrul familiei Characidae a ordinului Characiforme. Peștii sunt numiți caribes, în răurile din Venezuela și sunt cunoscuți pentru dinții ascuțiți, apetitul nestăvilit de a mânca și aspectul înfricoșător. Sigur este că problema trebuie rezolvată, căci peștii Piranha sunt extrem de periculoși, putând ataca inclusiv oamenii.