Pescarii, revoltați după interzicerea pescuitului în Deltă: „80% dintre turişti nu vor mai veni anul acesta”

Ordinul de prohibiție din acest an, privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, are în vedere interzicerea pescuitului sportiv sau recreativ. Pescarii nu au voie să rețină somn, șalău, știucă și crap, pe parcursul întregului an. Acest lucru este valabil în Delta Dunării.

Pescarii sunt revoltați

Faptul că nu se mai poate reține nici un pește din speciile precizate mai sus, a trezit revolta pescarilor din Deltă. Operatorii din turism fac calcule pentru a determina impactul acestor restricții asupra numărului de turiști și vizitatori. Până acum, pescarii puteau reține până la cinci kg de pește sau un exemplar ce depășea această greutate.

Președintele Asociației de Management al Destinației Turistice din Delta Dunării, Cătălin Țibuleac, spune că aceste restricții nu au fost discutate cu nimeni. De asemenea, ele nici în dezbatere publică nu au fost. El susține că acest lucru nu o să afecteze turismul în delta, într-un mod semnificativ.

Ordinul de prohibiție nu explică cine a avut inițiativa de a aplica aceste restricții. Cu toate acestea, oamenii din deltă cred că Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării ar fi avut un rol important.

Pescarii sportivi ar putea fi excluși din prevederile ordinului

Oamenii din Rezervație cred că acest ordin prin care se interzice reținerea de somn, șalău, crap și știucă, este dat pentru a proteja populația piscicolă. Cu toate acestea, ei consideră că pescarul ce stă cu undița pe canale nu este cel mai mare pericol pentru peștele din Delta Dunării.

„Nu se rezolvă problema peştelui cu astfel de măsuri. Singura soluţie este să se facă proiecte europene pentru repopulare cu peşte. Mi se părea normal să se limiteze partea de pescuit comercial şi să verifice foarte mult traseul documentelor şi al cantităţilor de peşte declarat. Sunt foarte mulţi oameni care şi-au achiziţionat terenuri şi case în zonă, iar acum nu au voie să prindă câteva bucăţi de peşte pentru a mânca”, spune Silviu Rahău.

De asemenea, și Federația Română de Pescuit Sportiv a atacat ordinul de prohibiția în instanță. Reprezentanții solicită ca pescarii sportivi să fie excluși de prevederile acestui ordin. Sentința se va da pe 7 aprilie.