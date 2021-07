Pericolul major descoperit într-un hipermarket. ANPC a decis să îl închidă pe loc!

Ce pericol major ascunde un hipermarket? Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a decis să închidă spațiul pe loc. Ce au descoperit? Șefii magazinului au fost nevoiți să închidă tot.

Un hipermaket din Capitală a fost închis după o vizită din partea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Inspectorii au găsit produse expirate, mizerie și alimente lăsate în soare, motiv pentru care au hotărât suspendarea activității magazinului.

Inspectorii au descoperit și alte greșeli grave precum frigidere nefuncționale sau ruginite, alimente expirate și mizerie în tot locul. Controalele amănunțite nu au avut loc doar în Capitală, ci și în alte orașe de pe tot teritoriul.

Specialiștii au luat la puricat supermarket-urile mari în aceste zile pentru a se asigura că alimentele sunt depozitate corespunzător. Comisarii au găsit scene de coșmar, ulterior au hotărât închiderea unui supermarket și s-a propus suspendarea activității pentru 6 luni de zile.

Verificările au continuat și în alte orașe. Într-un spațiu din Brașov au fost găsite tone întregi de produse lăsate la soare în temperaturi de peste 40 de grade Celsius. Mulți oameni se feresc să mai gătească în această perioadă caniculară, motiv pentru care aleg să cumpere produse semipreparate.

Nutrționiștii susțin că toți trebuie să verifice temeinic detaliile indicate pe ambalaje și să se asigure că acestea au fost ținute la temperaturi corespunzătoare pentru a evita problemele de sănătate.

„Ca urmare a controlului ANPC, câteva raioane au fost închise temporar, printre care și cel de băuturi, restul magazinului rămânând deschis pentru clienți. În momentul de față, pregătim întreaga documentație și informațiile necesare pentru a le transmite în cursul zilei de mâine la ANPC cu scopul reluării activității în raioanele în cauză în cele mai bune condiții.

În ceea ce privește cei câțiva paleți de apă aflați în curte, aceștia au fost recepționați aseară și urmau să fie transportați în depozitul magazinului în decursul zilei de astăzi. Am realizat, de asemenea, o igienizare suplimentară în cazul celorlalte raioane indicate de ANPC și am retras toate produsele care au făcut obiectul controlului, urmând să facem analizele necesare.

Ne pare rău pentru situația intervenită și vă asigurăm că am colaborat îndeaproape cu autoritățile implicate. Asigurăm clienții că vom crește și mai mult gradul de vigilență și control, cu deosebire în această perioadă, astfel încât să nu mai apară astfel de situații în viitor”

Auchan Retail România (Sursa: drept la replică prezentat de cotidianul.ro)