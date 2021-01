Pericolul la care ne expunem când stăm în frig. Ce riscăm să pățim, de fapt

Nu există elixir care să ne garanteze trecerea unui veac pe acest pământ, și poate unii nici nu și-ar dori, dar am putea depăși vârsta de 60-70 de ani dacă am avea un stil de viață sănătos, am merge la medic pentru controale de rutină și am respecta niște reguli care să ne păstreze viguroși cât mai multă vreme. Știm că excesul de sare și zahăr dăunează grav sănătății, că lipsa de mișcare ne poate aduce probleme sau că fumatul este dușmanul plămânilor, organe vitale. Ce mulți nu știu, însă, este că și statul în frig are efecte negative asupra sănătății noastre.

Pericolul rece. Riscăm să ne slăbim auzul dacă stăm mult în frig

Sistemul respirator este deseori afectat de temperaturile scăzute, lezând și sistemul auditiv, atenționează specialiștii ORL. Drept urmare, dacă nu avem grijă să ne protejăm corespunzător, sunt mari șanse să avem un auz din ce în ce mai slab, căci orice neglijență sau simplă răceală netratată corespunzător poate declanșa alte probleme.

Sunt vizați copiii și bătrânii

Persoanele cele mai predispuse acestei probleme sunt cele care deja suferă de afecțiuni cronice ale aparatului auditiv, existând mereu riscul de apariție a unor complicații, dar și copii, care au un sistem imunitar insuficient dezvoltat, și bătrânii, al căror sistem imunitar a fost slăbit în timp.

Pentru a ne proteja sănătatea sistemului auditiv în anotimpul geros, specialiștii ne recomandă să tratăm corespunzător răcelile, mergând la medic, să nu petrecem prea mult timp în frig, să evităm plecările de acasă imediat ce ne-am spălat pe cap și să ne acoperim părul și urechile de fiecare dată când ieșim la aer rece. Util este și să evităm suprasolicitatea fizică și psihică, dar și să ne îngrijim de alimentație și aportul suplimentar de vitamine pe care ni-l administrăm în perioada rece a anului.

Alergie la frig

Medicii spun că sensibilitatea ridicată la frig este o afecțiune de care suferă foarte mulți oameni, fără să știe. Aș cum unii dintre noi avem o sensibilitate la polenul florilor, la praf, păr de animal sau intoleranțe la anumite alimente, și alergia la temperaturile scăzute este destul de des întâlnită. În situația în care ea apare, este necesară consultarea urgentă a unui medic specialist, pentru că afecțiunea poate fi ușor confundată cu o boală de piele.

Această alergie poate afecta orice persoană, indiferent de vârstă sau sex, și apare nu doar la contactul cu frigul de afară, ci și la contactul pielii cu obiecte reci. Simptomele apar după ce pielea a fost expusă la temperaturi mici ale aerului sau ale apei, în general sub 4 grade Celsius.