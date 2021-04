Specialiștii trag un semnal de alarmă asupra semipreparatelor de post în această perioadă! Din cauza lipsei de timp, tot mai mulți români preferă să cumpere produse gata preparate, numai bune de pus pe masă.

Gătitul necesită mult timp, iar femeile din ziua de astăzi nu prea mai stau la cratiță. Drept urmare, rafturile magazinilor sunt pline de mâncare ca la mama acasă sau cel puțin așa credem. Pentru că suntem în postul Paștelui, semipreparatele de post sunt la mare căutare.

Nutriţioniştii avertizează că în spatele unor astfel de mâncăruri se pot ascunde adevărate bombe alimentare. De aceea, ar trebui evitate dacă nu vrem să plătim cu sănătatea. În plus, semipreparatele de post conțin cei mai mulți aditivi.

‘Orice aliment procesat, care provine din ingrediente de slabă calitate, are nevoie de aceşti aditivi pentru a devenit apetisant, pentru a putea fi cumpărat şi apoi mâncat cu plăcere. Coloranţii sunt extrem de periculoşi, mai ales coloranţii de generaţie veche cum ar fi tartrazina care e cancerigenă, colorantul albastru care şi el poate sa dea diverse probleme’, a precizat Cristian Mărgărit, consultant nutriţie şi fitness.

Studiile arată că românii primesc altceva decât scrie pe eticheta produselor semipreparate.

Mai exact, consumatorii pun în farfurie mâncăruri cu mai multă grăsime, cu zahăr în exces, cu sare peste limitele acceptare şi cu E-uri care nu sunt trecute pe etichetă.

‘Din păcate, dacă ne uitam la niste alimente care contin E-uri, procesate, sunt mult mai ieftine decât alimentele bio, alimentele proaspete, decât fructele, legumele, carnea neprocesata. Aveam o mare pasiune pentru dulce pe care în timp am transformat-o într-un dulce sănătos. Am început să-mi gătesc prajituri, am început sa-mi gatesc, sa-mi fac singura acasa clătite, proteice fara zahar’, a declarat și Ana-Maria, antrenor de fitness la Cluj-Napoca, scrie alephnews.ro.