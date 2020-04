Pericolul care plutește deasupra României. NASA a confirmat ce era mai rău

Un incendiu puternic a izbucnit în zona de excludere din jurul centralei nucleare din Cernobîl, regiune abandonată în 1986, care continuă să fie extrem de radioactivă, flăcările accentuând situația. Fumul a ajuns deja asupra altei țări, iar România este pe lista statelor vulnerabile.

Confirmări NASA. Pericolul care plutește deasupra României

Incendiul a început pe 4 aprilie în apropierea satului Vladimirovka din Pădurea Kotovski, iar la scurt timp a apărut un nou focar lângă satul Ragovka. În dimineața acelei zile, vântul puternic a răspândit focul până la gara Ianov, aflată la patru kilometri de centrala nucleară. Iarba a luat foc și pe barajul lacului de acumulare pentru răcire de pe malul drept al râului Prîpeat. Focul care a ajuns la comutatorul deschis a fost stins, dar mai rămân hectare întregi de pădure care mocnesc în continuare.

Conform autorităților din Ucraina, este vorba de o incendiere. Identitatea celui care a provocat focul este stabilită. Bărbatul, în vârstă de 27 de ani, este reținut. Acesta susține că a vrut doar să ardă niște gunoaie.

250 de tone de apă au fost aruncate deasupra incendiilor

Fumul degajat este toxic pentru că pădurea păstrează și acum urme de cenușă de la accidentul nuclear din 1986. În prezent, acesta a ajuns deasupra Kievului, dar și asupra Belarusului. Potrivit experților, mai multe state europene sunt vulnerabile, inclusiv România, Polonia, Ungaria, Slovacia și Republica Moldova.

Pompierii ucraineni țin situația sub control, potrivit The New York Times. La stingerea flăcărilor participă 300 de persoane și 85 de autospeciale, 3 avioane Antonov AN-32P și 2 elicoptere MI-8, iar aerovehiculele au aruncat până acum 250 de tone de apă deasupra incendiilor.

Valorile radiației din zona adiacentă incendiilor de pădure, unde fumul a acoperit o mare parte din zonă, au crescut exponențial, iar vântul a suflat radiația spre Belarus și Rusia în ultima săptămână, schimbându-și ulterior cursul spre Kiev. Oamenii legii spun că nivelul radiației este încă normal în orașul a cărei populație este ce circa 3 milioane.