Pericolul ascuns în cănile cu ceai. Greșeala fatală pe care o fac românii care nu știu acest secret

Ceaiul este preferat de mulți români, dar puțini știu ce pericole ascunde. Toată lumea se încălzește iarna la o ceașcă de ceai, la care se adaugă zahăr de cele mai multe ori. Faimoasa băutură ne salvează de răceli și ne ajută când suntem însetați, dar mulți români uită că poate să devină o adevărată bombă calorică.

Câte calorii are o ceașcă de ceai

Ceaiul este preferat de mulți români, dar puțini știu ce pericole ascunde. În diete, băutura este recomandată la orice oră, deoarece se presupune că are un aport caloric egal cu zero. Chiar și la cafenele, românii își comanda în sezonul răcoros ceai pentru a scăpa de răceli, regăsindu-se într-o varietate de arome.

Deci, cam câte calorii are o ceașcă de ceai? Băutura este consumată de obicei sub formă de infuzie, preparată dintr-un pliculeț de ceai sau din frunzele uscate ale unei plante. Dacă nu o îndulcești și optezi pentru ceai simplu, verde, negru sau alb, atunci poți să stai liniștit, căci o ceașcă are doar două calorii.

Cel mai periculos este ceaiul îndulcit. Dacă adaugi lapte, o ceașcă ajunge la 75 de calorii, iar cu fiecare linguriță de zahăr se adaugă 16 calorii, anunță Healthline. Vara, ceaiul cu gheață este preferat de toată lumea, dar puțini români știu că este cea mai periculoasă băutură, bogată în zahăr.

De ce sortimente de ceai trebuie să se ferească toată lumea

Ceaiul este preferat de mulți români, dar puțini știu ce pericole ascunde. Dacă preferi să te tratezi cu anumite ceaiuri medicinale, află că nici acestea nu sunt atât de sănătoase precum par. Medicii avertizează că băutura nu trebuie consumată constant, iar românii ar trebui să opteze și pentru alte sortimente pentru a nu avea afecțiuni grave ce pot să apară în timp.

„Într-o zi, o cană, două de ceai este foarte bine venită cu condiţia să le alternăm, deci să nu bem în fiecare zi acelaşi tip de ceai. Au fost situaţii de pacienţi care s-au prezentat la medic cu o anumită patologie şi medicul stând de vorbă cu ei a constatat că băuseră un tip de ceai timp de 5-10 ani şi asta determina anumite reacţii în timp.”, anunță dr. Andreea Dragomirescu, medic primar medicină generală, potrivit Digi24.

Multe dintre plantele iubite de români pot să devină adevărate pericole. Sunătoarea poate să determine fotosensibilitate, dar și erupții pe piele. Pe de altă parte, dacă ceaiul de mușețel este consumat în exces, poate să ducă la perturbări ale florei intestinale.

„Muşeţelul este specific în special pentru afecţiunile digestive dacă se consumă ceai de muşeţel în exces pot să apară perturbări ale florei intestinale. Dar în exces, ne referim la un litru de ceai de muşeţel pe zi băut pe o perioada mai mare de 30 de zile.”, anunță dr. Andreea Dragomirescu, medic primar medicină generală.

Pericolul ascuns din cănile cu ceai. De ce ar trebui să se ferească românii

Ceaiul este preferat de mulți români, dar puțini știu ce pericole ascunde. Există și câteva sortimente ce pot fi consumate toată iarna, cum ar fi ceaiurile de fructe. Poate fi ales un ceai din afine, zmeură, cătina, păducel, dar și măceșe. Aceste plante nu dau efecte adverse și oferă o multitudine de beneficii.

Nici aici nu suntem scăpați de pericole. Medicii avertizează că majoritatea sortimentelor de ceai pe bază de fructe ce se găsesc în comerț nu sunt întodeauna naturale, așa că ar trebui să ne ferim de consumul acestei băuturi dacă avem presimțirea că ar fi fost tratată cu substanțe chimice.