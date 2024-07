Pericol uriaș pe litoral. Au apărut gropi adânci de până la 12 metri: „Acum ești la mal, în 20-30 de secunde ești după geamandură”

Litoralul Mării Negre vine cu adevărat capcane pentru turiștii, iar dacă nu sunt atenți, își pot pierde viața. În unele zone au apărut grop de până la 12 metri.

Relieful subacvatic se află într-un proces continuu de schimbare, după lucrările de lărgire a plajelor, spun inginerii de mediu. S-au format gropi adânci de peste 10 metri, iar una dintre acestea a făcut deja prima victimă.

Din păcate, un tânăr în vârstă de 23 de ani a fost găsit fără viața într-o astfel de groapă. Scafandrii de la ISU Dobrogea au descoperit miercuri, 10 iulie, trupul unui tânăr din Mangalia, după 12 ore de căutări.

„S-au format foarte multe gropi și am fost nevoiți să luăm fiecare groapă în parte”, a spus Marian Ciulei, ISU Dobrogea, conform Știrile ProTV.

Acesta se afla într-o groapă cu o adâncime de trei metri, foarte aproape de țărm. Potrivit scafandrilor, gropile au dus la formarea unor curenți extrem de periculoși, iar odată prinși în aceștia, este foarte greu de ieșit la suprafață.

O altă femeie a mărturisit că a simțit cu marea o trage, spunând că a intrat în apă doar până la genunchi. „Nici nu îți dai seama acum ești la mal, în 20-30 de secunde ești după geamandură”, a spus aceasta.

Autoritățile spun că în Mamaia au fost descoperite astfel de gropi de circa 3 metri adâncime, dar în Eforie ajung și până la 7 metri.

O tânără de 18 ani din Republica Moldova a fost la un pas de moarte, după ce valurile mari au dus-o în larg şi nu a mai putut să ajungă la mal. Din fericire, salvamarii care îl căutau pe băiatul de 23 de ani au auzit ţipetele şi au început misiunea contracronometru.

„Era singură, apoi venise şi doi prieteni care nu stiau să înoate şi ăia aproape… noroc ca am ajuns noi la timp. Intrase să o salveze pe ea. Norocul fetei că am fost aici şi am salvat-o că altfel aveam mai mult ca sigur două victime azi”, a declarat Cristian, un scafandru detaşat pe litoral din Bihor, care a salvat-o pe tânără.