Pericol pe teren, la Australian Open. Tot mai multe jucătoare cad secerate. Poziția organizatorilor

Primul Grand Slam al anului a luat startul pe 20 ianuarie, dar mai mulți sportivi sunt nemulțumiți de faptul că nu pot juca în condiții optime din cauza calității precare a aerului și a fumului toxic produs de incendiile de vegetație. În calificări, o sportivă a căzut pe teren și a fost nevoită să abandoneze partida.

Pericol pe teren, la Australian Open

Dalila Jakupovic a abandonat meciul cu Stefanie Voegele în calificări, după ce s-a prăbușit pe teren și a început să plângă din cauza fumului. După meci, sportiva i-a acuzat pe organizatorii de la Australian Open că nu le pasă de sănătatea jucătorilor.

„A fost foarte rău. Nu am mai simțit vreodată așa ceva și am fost foarte speriată. Mi-a fost foarte frică să nu mă prăbușesc, să nu leșin. De aia m-am ghemuit pe teren, nu mai puteam să merg. Nu am suferit vreodată de astm, sau ceva asemănător.

Sunt de părere că nu este deloc corect față de noi, jucătoarele. Nu este sănătos. Am fost surprinsă să aflu că meciul se va juca, nu mă așteptam să intrăm astăzi pe teren, ținând cont de condițiile de afară. Nu prea avem de ales, fiindcă riscăm să fim amendate dacă refuzăm să jucăm. Era mai bine ca organizatorii să fi așteptat până a doua zi, ca să vadă dacă nu cumva vremea se va îmbunătăți. Este atâta timp, nu e vreo grabă, nu pot să pricep”, a declarat jucătoarea slovenă la finalul meciului.

În timp ce tot mai mulți sportivi se plâng că nu pot juca din cauza aerului irespirabil, organizatorii spun că jucătorii și spectatorii nu sunt puși în pericol și că situația este monitorizată atent, iar dacă va fi nevoie, meciurile vor fi suspendate.

Printre sportivele care joacă în acest an la Australian Open se numără și Simona Halep. Constănțeanca debutează marți, de la ora 10:00, împotriva americancei Jennifer Brady.