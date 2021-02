Pepe și fiul lui Ștefan Bănică jr., momente uluitoare la Neatza: ‘Ce umilință, mi-e rușine cu voi’

Fiul cel mare al lui Ștefan Bănică Jr. e din ce în ce mai des în atenția publicului. Acesta s-a aflat alături de tatăl său și de Pepe în platoul de la Neatza cu Răzvan și Dani unde au fost nevoiți să lucreze în echipă pentru un scop comun – locul pe podium. Ce s-a întâmplat în emisiunea matinalilor?

Fiul lui Ștefan Bănică Jr., Pepe și Cristina Vasiu și-au dat întâlnire în platoul de la Neatza cu Răzvan și Dani. Nu puteau să vină doar pentru a le detalia fanilor câteva din noutățile din cariera lor fără să fie supuși unor teste din partea moderatorilor emisiunii.

Astfel, după ce au promovat noul sezon din „Te cunosc de undeva”, au trecut la treabă. Pepe a avut numai cuvinte de laudă la adresa echipei cu care lucrează la Antena 1, ulterior a lăsat deoparte proiectul în cauză și le-a cântat telespectatorilor noua sa piesă.

Jocul cu o minge pe care l-au avut drept provocare a adus câștigul spre echipa ce nu se aștepta. Golul victorios a fost marcat de fiul lui Ștefan Bănică Jr., timp în care Dani Oțil a stat în poartă și nu a avut nicio reacție. Răzvan Simion și-a strigat dezamăgirea în platou: „bă, ce umilință, bă, mi-e rușine cu voi!” Echipele au fost formate din Cristina Vasiu, Radu Ștefan Bănică, Pepe și Dani Oțil, Florin Ristei și Ramona Olaru.

Celeba Zână a Surprizelor vorbește rar despre familie și lucruri personale, preferând discuția. Iată că în cadrul unui interviu a atins un punct sensibil și mai puțin cunoscut de fani – relația dintre Violeta și Radu. Cei doi se înțeleg extraordinar, se sprijină reciproc și au o legătură foarte strânsă, mărturisea bruneta.

„Fireşte că am fost mândră să îi am alături pe amândoi. I-am invitat pentru că iubesc teatrul şi filmul amândoi, iar Ştefan este proaspăt student la actorie.” a spus Andreea, susţinând şi că cei doi copii „se iubesc tare mult şi se sprijină reciproc”, având „o legătură foarte strânsă. Violeta nu prea are nevoie de ajutor la lecţii şi asta mă bucură, şcoala a evoluat foarte mult şi e şi greu ca părinte să ţii pasul cu vremurile. Dar sunt lângă ea pentru orice sprijin de care are nevoie, Violeta e sufletul meu. Învaţă hibrid acum, însă vremurile sunt incerte, din păcate”

