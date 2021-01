Ce se întâmplă cu emisiunea Neatza cu Răzvan si Dani, de luni. Anunțul zilei în media

”Neatza cu Răzvan și Dani” se întoarce! După o vacanță binemeritată, matinalii, alături de Florin Ristei și asistenta lor răvășitoare, Ramona Olaru, cât și bucătarii de excepție, Vlăduț și Nicolai Tand, vor face diminețile publicului Antena 1 mai savuroase.

Anunț despre ”Neatza cu Răzvan și Dani”. Matinalii se întorc

„A fost o vacanță pe care o așteptam de multă vreme, mă gândeam la ea de prin aprilie-mai. În vară am fost puțin mai reticent și am zis să nu ne deplasăm foarte mult. Acum, în iarnă, cu teste și toate măsurile de siguranță impuse am hotărât să zburăm un pic mai mult, până în Maldive. Am stat la soare, sub apă, am sărbătorit Revelionul pe malul oceanului, fără să stăm foarte târziu pentru că a doua zi aveam scufundări.

Am trăit vacanța aceasta cu siguranță mai intens decât am făcut-o în ultimii zece ani, pentru că după 2020 am învățat că fiecare zi petrecută undeva pe planetă trebuie prețuită altfel, nu cum o făceam în ultimii ani. Nu știm ce ne rezervă 2021, tocmai de aceea am apăsat pedala de accelerație foarte tare.

Dar, în ultimele zile mi s-a făcut dor de Neatza! Văzând reluările, mi s-a făcut dor de multe lucruri și ce am descoperit acum, de când sunt acasă în vacanță, este că eu chiar nu am ce să fac dimineața acasă! Dacă aș fi un miliardar excentric cred că m-aș plictisi de moarte dacă nu aș avea Neatza. Deci, viitorul miliardar excentric se întoarce la muncă de luni!”, a spus Dani Oțil.

Luni, 11 ianuarie, prima ediție din acest sezon ”Neatza cu Răzvan și Dani” îi va avea ca invitați de seamă pe Dorian Popa și celebrul său câine, Cheluțu.

Florin Ristei s-a alăturat echipei de la Antena 1 în vara anului trecut

Dani: Îți dăm un job la Neatza. Ce ar fi să te întorci în televiziune? Parcă văd: Ristei se întoarce.

Florin Ristei: Nu e 8 ora mea

Răzvan: Bă, nu e ora ta, dar știi care e diferența dintre o pizza mare și un solist vocal în perioada asta, nu? Cu o pizza mare poți să hrănești toată familia.

Florin Ristei: Hai că stau azi, dacă insiști.

Dani: Nu, dacă vrei, vii toată săptămâna. Oamenii de acasă ne pot scrie pe pagina de Facebook. Hai să-i dăm și omului o treabă pe aici.