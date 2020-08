Pepe își vinde afacerile din București. Câți bani cere pe salonul din centrul Capitalei. Anunțul de pe OLX

Pepe face un pas înapoi de la responsabilitățile numeroase pe care le are și își vinde salonul de înfrumusețare. Cât a lăsat din preț pentru viitorii proprietari?

Ionuț Nicolae Pascu alias Pepe a luat o decizie grea zilele trecute. Acesta se retrage din afacerea pe care cel mai mult și-a dorit-o soția acestuia. Cântărețul face un pas înapoi de rămâne doar cu grădinița de care are grijă mama fiicelor sale. Sediul de pe Calea Victoriei Nr. 100, în apropierea Ateneului Român a fost scos la vânzare cu 430.000 de euro, redus de la 530.000 de euro. Salonul este dotat complet pentru coafor, cosmetică, make-up, babershop și manichiriură-pedichiură. Cunoscutul solist a considerat că toată energia depusă în conducerea afacerii acesteia era de prisos, pentru că a reușit să scoată sume frumușele și fără bătăi de cap doar din închirierea sa.

„Era prea multă responsabilitate pentru mine pentru nimic. Am închiriat salonul de trei luni. Practic câştig aceeaşi sumă din chirie. Le-am propus celor care au închiriat să îl cumpere, le-am oferit chiar şi o variantă în rate. Până se decid l-am scos la vânzare… Dar nu e grabă, dacă se vinde bine, dacă nu, nu. Dar el funcţionează sub acelaşi nume. Mi-am dat seama că eu nu aveam timp să mă ocup de el, plecam în weekend câte trei zile şi când mă întorceam, nu mai ştiam ce e la salon. Eu nu aveam timp, Raluca (n.r.-soţia lui) are grădiniţa”

Ionuț Nicolae Pascu alias Pepe (Sursa: click.ro)