Pepe, de nerecunoscut la Antena 1. Cum a apărut, toți au rămas cu gura căscată

Pepe este mereu surprinzător la emisiunea Te cunosc de undeva. Artistul s-a transformat în ediția de ieri a emisiunii în Loredana Groza. Ozana Barabancea, membra juriului emisiunii a fost total impresionată de prestația acestuia.

Pepe reușește de fiecare dată să surprindă cu transformările sale la Te cunosc de undeva. De data aceasta, artistul a intrat în pielea personajului Loredana Groza, iar faptul că a fost un travesti nu i s-a părut deloc dificil pentru el.

De alftfel, artistul i-a impresionat pe jurați, însă foarte încântată de prestația lui Pepe a fost chiar Ozana Barabancea, atentă la felul în care artiștii încearcă să imite vocile care date de Ruleta personajelor.

Deoarece ediția de ieri a emisiunii Te cunosc de undeva a avut ca și temă perioada 80′, Pepe s-a transformat în Loredan Groza, aflată în primii ani de carieră.

Pe scenă, artistul a îmbrăcat o rochie albă scurtă, iar coafura a fost una demnă de perioada în care Loredana Groza cânta piesa celebră pe marile scene.

Pepe și Raluca Pastramă sunt în divorț, la tribunal. Pepe a vorbit și despre salonul pe care îl deține, care a avut probleme pe perioada pandemiei.

”Salonul a fost închiriat timp de nouă luni, contractul inițial a fost pe trei ani, însă, din cauza pandemiei, lucrurile nu au mai mers. Este o afacere pe care îmi doresc să o vând, dacă nu o vând am să o închiriez, că îmi convine și așa. Până acum am avut mulți clienți care au venit și mi-au promis multe, că îmi dau banii, ba că îmi dau un teren, ba că îmi dau o mașină, însă nu s-a concretizat nimic. Așa, pe vorbe, eu nu dau afacerea.

Așa, pe vorbe, eu nu dau afacerea” a mai spus Pepe despre problemele pe care le întâmpină după divorțul de mama copiilor săi.