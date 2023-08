Pep Guardiola s-a operat de urgență. Ce a pățit antrenorul lui Manchester City

După ce a fost protagistul unui moment care a făcut înconjurul lumii, Pep Guardiola a plecat spre Barcelona pentru o operație de urgență. Managerul lui Manchester City va reveni pe banca ”Cetățenilor” peste o lună. Ce a pățit Pep Guardiola.

În urmă cu câteva zile, Pep Guardiola a fost protagonistul unui moment care a devenit viral. El a fost amendat pentru că a parcat neregulamentar. În momentul în care s-a întors la mașină, antrenorul catalan a vorbit cu polițistul care îl sancționase.

Agentul l-a informat pe Pep Guardiola cu privire la amendă, după care l-a rugat să facă o poză cu el, însă acesta i-a răspuns, mai în glumă, mai în serios: ”Vrei o poză? Trebuie să plătești pentru o poză!”, i-a transmis antrenorul agentului. După aceea, Pep Guardiola și-a luat amenda din parbriz, s-a urcat la volan și a plecat.

După acest moment, tehnicianul catalan a plecat la Barcelona, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale la spate. Pep Guardiola va lipsi de la echipă până în luna septembrie, iar până atunci secundul Juanma Lillo va conduce antrenamentele lui Manchester City.

Pep Guardiola has today undergone a routine operation on a back problem.

Everyone at Manchester City wishes Pep a speedy recovery, and look forward to seeing him back in Manchester soon.

— Manchester City (@ManCity) August 22, 2023