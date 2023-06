Manchester City – Inter, finala Champions League, LIVE TEXT & VIDEO, ora 22.00. Echipele probabile și ce au spus Pep Guardiola și Simone Inzaghi

Manchester City și Inter se vor înfrunta în marea finală Champions League, azi, 10.06.2023, pe stadionul Ataturk din Istanbul. Românul Istvan Kovacs este arbitrul de rezervă, iar la centru va fi Szymon Marciniak, deși polonezul a fost anchetat acum câteva zile de UEFA. Partida începe la ora 22.00 și va putea fi urmărită pe site-ul www.playtech.ro.

UPDATE 17.00. Fanii celor două echipe își fac „încălzirea” înainte să plece spre stadion. Terasele din oraș sunt pline.

Here’s Manchester Cuty fans drinking beer in Istanbul and worrying about 115 charges pic.twitter.com/lERIRQQVLT

— Alan Richardson (@AlanR1965) June 10, 2023