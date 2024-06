Pentru ce este a doua gaură de la chiuveta din baie? 99% nu știu ce rol are, de fapt

A doua gaură de la chiuveta din baie poate părea un detaliu neimportant, dar să știi că are un rol precis. Asta pentru că te ajută să eviți situațiile complicate. 99% nu știu ce rol are, de fapt. Iată la ce este bună.

Pentru ce este a doua gaură de la chiuveta din baie

Majoritatea chiuvetelor moderne de bucătărie sau baie au o a doua gaură, adesea situată sub robinet sau în lateral, și fiecare îndeplinește o funcție specială în sistemul de scurgere a apei. Pote că mulți v-ați întrebat la ce folosește a doua gaură de la chiuveta din baie.

Lavoarul are un singur robinet sau baterie și un dop, dar și un mic orificiu plasat sus, direct sub robinet. La ce foloseste acesta din urmă? Are un rol important, pe care unii nu îl iau în seamă și nu-i acordă atenție. Una este pentru scurgerea apei.

Un lucru este cert, chiuveta trebuie curățată regulat pentru a îndepărta orice reziduu care poate încetini procesul de scurgere a apei sau poate înfunda conductele. Astfel, a doua gaură de la chivetă, aflată în general sub robinet la câțiva centimetri de marginea chiuvetei, îți permite să scurgi apa care se acumulează înainte de a vă inunda baia.

La ce foloseste a doua gaură de la chiuvetă

Deci, atunci când chiuveta se umple accidental din cauza unui blocaj sau a presiunii prea mari a apei, aceast orificiu permite să se scurgă apa fără a da pe dinafară.

A doua gaură de la chiuvetă nu ar trebui să fie suprasolicitată. Nefiind o gaură de scurgere standard, nu filtrează deșeurile care pot înfunda sifonul chiuvetei.

Cum se curețî a doua gaură de la chiuvetă

A doua gaură de la chiuveta din baie trebuie curățată în mod regulat pentru a evita înfundarea. Poate menține, într-adevăr, o cantitate semnificativă de praf și murdarie, dar și detergent. De asemenea, poate adăposti insecte și gândaci. Prin urmare, este esențial să o cureți des din motive de igienă.

Folosește oțet

Proprietățile multiple ale oțetului alb nu mai sunt puse la îndoială. Pe lângă faptul că este natural, acest ingredient de bucătărie este un excelent agent de curățare, dezinfectant și dezodorizant.

Umple un recipient cu oțet alb, apoi toarnă soluția în gaură. Dacă acesta din urmă este suficient de mare, poți folosi chiar și o perie pentru sticle pentru a curăța interiorul găurii cu soluția de oțet.

Apoi udă o cârpă cu același produs și introduce-o în orificiu și lăssă acționeze aproximativ cincisprezece minute. Între timp, pregătește într-un bol un amestec de apă și oțet alb pe care îl vei turna în gaură.

Bicarbonat de sodiu și oțet de mere

Soluția pe bază de bicarbonat de sodiu și oțet de mere este foarte eficientă și funcționează pentru toate tipurile de țevi. Este bună atât pentru scurgerea chiuvetei, cât și pentru a doua gaură.

Pe lângă curățarea și desfundarea țevilor, aceste ingrediente combinate te scapă de insectele și gândacii care se blochează în orificiul chiuvetei. Și totul este foarte simplu.

Toarnă o lingură de bicarbonat direct în orificiul chiuvetei, dar și în canalul de scurgere, înainte de a adăuga o cantitate mică de apă. De asemenea, poți amesteca cele două produse pentru a face o pastă. Acesta poate fi aplicată pe contur și în interiorul orificiului. Poți adăuga și o cantitate mică de oțet de mere pe care să-l lași să acționeze peste noapte. A doua zi, toarnă apă fierbinte înăuntru și gata.