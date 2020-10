Pensionarii din România ce vor revolta. Ce a propus Alexandru Rafila pentru bătrânii cu pensii mici

Alexandru Rafila propune ca cei cu pensii mici să plătească simbolic, deși sunt scutiți de la plata CASS. Deși, în România sunt pensionari ce primesc atât pensii uriașe, cât și salarii imense. Chiar și simbolică plata, ar fi trbuit să o ceară de la cei cu pensii mari.

În România sunt peste 3 milioane de pensionari, marea majoritate scutiți de la plata CASS. Printre aceștia există totuși un grup care și-ar putea permite să plătească un leu pentru contribuția la sănătate. Chiar și simbolic. Dar se pare că această ideea nu i-a venit candidatului PSD, doctorul Alexandru Rafila. Domnia sa s-a gândit tot la cei cu pensii mici, chiar sociale, să devină contribuabili simbolici la bunul mers al sistemului de sănătate din România. Această propunere a fost expusă de doctorul Alexandru Rafila într-o conferință de presă, susținută recent.

”Personal consider important, ca cei care au pensii foarte mici trebuie in continuare sa nu plateasca contributia pentru ca nu au din ce sa o plateasca. Dar simbolic ar trebui sa plateasca un leu. De ce? Pentru ca pensionarul sa aiba constiinta faptului ca si el cu o suma simbolica ajuta cu acel leu poate alta persoana care are nevoie”, a declarat Alexandru Rafila.