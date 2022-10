Pensiile și salariile vor crește în 2023! Cu cât? Nicolae Ciucă a făcut anunțul zilei

Pensiile și salariile vor crește în 2023, conform premierului Nicolae Ciucă care a făcut astfel anunțul zilei. Premierul a spus că o creștere mai mare de atât a pensiilor nu este posibilă. Toate detaliile interesante pentru toți românii, disponibile în rândurile de mai jos ale articolului.

Prim-ministrul Nicolae Ciucă a anunțat, ieri, că pensiile vor crește începând cu anul 2023, însă creșterea nu va fi mai mare de 11%.

Partidul Național Liberal a venit și cu o propunere de scutire de taxe a pensiilor care ating pragul de 3.000 lei, potrivit premierului, însă în acest sens încă nu s-a luat o decizie definitivă.

„Nu am finalizat acest proces pentru că, în continuare, la Ministerul Muncii există grupul de lucru care trebuie să vină cu propunere concretă pe cifre, ca să nu vorbim despre tot felul de ipoteze care în final nu fac altceva decât induc așteptări și amăgire ulterior când nu se pot realiza”, a mai spus Nicolae Ciucă.

În plus, Nicolae Ciucă a făcut declarații și despre majorarea salariului minim în România la 3.000 de lei.

„A fost o propunere făcută de către noi toți, pentru că ne-am ghidat după ceea ce putem să facem din punct de vedere al bugetului. Deci, asta putem să ne permitem. Am susținut-o de la început, am și venit cu propuneri”, a mai spus Nicolae Ciucă.

Fost ministru de Finanțe, Anca Dragu, a spus care vor fi efectele benefice ale creșterii salariului minim pe economie.

„Creșterea salariului minim brut are un efect benefic pentru stat, mai ales, pentru că vor crește, clar, toate salariile la stat, dar nu la privat. La stat, salariile sunt legate de salariul minim, la privat mai puțin. Cresc pensiile speciale, pentru că pensiile speciale sunt legate de salarizarea publică, care e legată de salariul minim brut. Crește baza de calcul pentru pensiile speciale. Ele se calculează de asemenea la salariul brut pe care îl are angajatul. Pentru privat, această creștere este una dăunătoare, pentru că vor crește costurile firmelor cu contribuțiile și impozitele (…). În felul acesta, cine are de câștigat din creșterea salariului minim brut în România sunt în general angajații de la stat și beneficiarii de pensii speciale”, a precizat Anca Dragu, fost ministru de Finanțe.