Pensiile cresc de la 1 septembrie 2024. Cine sunt românii care vor primi mai mulți bani

Așa cum anunțase și ministrul Muncii, procesul de recalculare a pensiilor a început în ultimele zile ale lunii mai, acesta desfășurându-se pe o perioadă de câteva luni. Potrivit autorităților, prima pensie majorată va fi primită de beneficiari în luna septembrie a acestui an.

Așa cum anunțase și ministrul Muncii, procesul de recalculare a pensiilor a început în ultimele zile ale lunii mai, acesta desfășurându-se pe o perioadă de câteva luni. Potrivit autorităților, prima pensie majorată va fi primită de beneficiari în luna septembrie a acestui an.

Șeful Casei de Pensii a făcut un anunț important pentru românii care s-au retras din activitatea profesională. Acesta a declarat că în jur de 70% dintre pensii vor fi majorate, adică aproximativ 3.500.000 din cele 5.000.000 care se dau de către stat.

Cele mai mari creșteri vor fi în cazul pensionarilor care au cea mai mare vechime în muncă – spre 40 de ani. Bani în plus vor primi și românii care au muncit o perioadă îndelungată pe salariu minim sau mic.

După recalculare, în medie, pensiile vor crește cu 40%. Există aproape un milion de venituri ce nu vor suferi nicio modificare. Daniel Baciu a subliniat că, în urma acestui proces, niciun pensionar nu va avea pensia micșorată.

Ei au beneficiat de indexarea de 13,8% de la începutul anului și vor beneficia în continuare, pe fiecare an, de indexarea prevăzută de lege”, a punctat şeful Casei de Pensii, Daniel Baciu, potrivit Antena 3 CNN .

Te-a putea interesa și: Când intră pensiile pe card în luna iunie 2024. Anunț major pentru pensionarii din România

Ministrul a punctat că noua lege aduce echitate în sistemul public și că nicio pensie nu va scădea, păstrându-se cuantumul favorabil.

„Este adevărat că noua lege a pensiilor are o formulă care va aduce echitate în sistemul public de pensii. Ce înseamnă asta? Că dacă ai muncit la fel şi ai cotizat la fel chiar dacă ai ieşit la pensie pe legi diferite, chiar dacă eşti femeie sau bărbat, vei avea acelaşi cuantum al pensiei.

Atenţie! Noua lege a pensiilor are ca fundament contributivitatea, formula spune aşa, avem totalul punctelor acumulate care este format din totalul punctelor contributive plus punctele asimilate plus punctele de stabilitate. Punctele de stabilitate se dau pentru stagii lungi de cotizare peste 25 de ani pentru a recompensa, pentru a răsplăti munca. Vor creşte în mare măsură pensiile pentru care pensionarii au avut stagii peste 25 de ani”, a mai spus ministrul Muncii.