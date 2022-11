Pensii mărite până la 5.000 de lei din ianuarie 2023. Pensionarii vor fi uimiți, cu siguranță

Într-un articol publicat ieri, vorbeam de noile măsuri sociale sub denumirea de „Pachetul de Criză”. Prin aceste măsuri se dorește ajutarea pensionarilor și a celor aflați în situații precare. Pe de altă parte, astăzi aflăm de noi variante de ajutoare sociale care ar duce la pensii mărite până la 5.000 de lei din ianuarie 2023. Dar există câteva condiții stipulate de premier pentru a putea primi aceste ajutoare.

Un nou pachet de măsuri sociale din 2023

Așa cum scriam recent aici, guvernul condus de Nicolae Ciucă se gândește la un set de măsuri social. Denumit „Pachetul de Criză”, în cadrul acestuia ar intra măsuri deja active.

Vorbim de cei 250 de lei sub forma de vouchere de alimente și 700 de lei „ajutoare pe zona energiei”. La aceste măsuri s-ar mai adăuga majorarea de 10% a pensiilor și cel mult 500 de lei, ca diferență până la 4.000 de lei. Purtătorul de cuvânt al PNL confirma în cursul zilei de ieri acest nou demers, declarând și care ar fi categoriile care ar beneficia de aceste măsuri:

„(..)propunerea este ca vârsta să scadă la 60 de ani, iar veniturile să cuprindă toți cei care au până în 2.000 de lei. Această măsură vizează aproximativ 4 milioane de beneficiari, iar cea cu 50 de euro pe undeva la 2,4 milioane”, încheie purtătorul de cuvânt al liberalilor.

Noile măsuri sociale ar duce la pensii mărite până la 5.000 de lei din ianuarie 2023

În schimb, astăzi, premierul Nicolae Ciucă a adus în discuție o altă variantă. Aceasta, conform premierului, ar duce la la pensii mărite până la 5.000 de lei din ianuarie 2023. Nu este o majorare, ci doar un cumul de sume sub forma de ajutoare pentru anumite categorii sociale.

Este vorba de 1.400 de lei pentru încălzire şi 1.500 de lei pentru alimente, bani la care s-ar mai adăuga și alte sume, spune Nicolae Ciucă. Cele două sume enunțate, plus alte măsuri îi au în vedere pe cei cu pensii sub 2.000 de lei. Premierul a mai făcut precizarea că această categorie ar primi sumele de două ori pe an.

De cealaltă parte, ca și susținere a acestor măsuri, Marcel Boloș declară că ar putea lua în calcul un venit de 5.000 de lei pentru cei cu pensii mici. Acest demers ar începe în ianuarie, putând fi derulat pe o perioadă mai lungă. Dar asta, mai spune Boloș, numai după calcularea bugetului pe anul viitor, și tot sub forma de ajutoare sociale.

Se ia în calcul o majorare de 6,2% a pensiilor

Pentru că tot am vorbit de cel puțin două variante de majorări a pensiilor, se pare că mai există o a treia. Conform informațiilor, se ia în calcul o majorare de 6,2% a pensiilor. În acest context, în afară de pensiile majorate, aceștia ar mai beneficia de ajutoarele menționate anterior, inclusiv 700 lei ajutor încălzire, de două ori pe an. Deci am putea vorbi de pensii mărite până la 5.000 de lei.

Măsura ar fi pentru cei peste 60 de ani și cu pensii sub 2.000 de lei. Conform guvernanților, ar fi vorba de 4 milioane de pensionari care s-ar încadra în acest prag. Un alt punct propus de Nicolae Ciucă, este un ajutor pentru pensionari, dar în funcție de venitul lunar.

Premierul propune ca pensionarii care, de exemplu, ar avea o pensie de 3.000 de lei, să mai primească în plus 2.000 de lei. Cu alte cuvinte s-ar adăuga 1.400 de lei pentru încălzire şi 1.500 de lei pentru alimente. Astfel vorbim de pensii mărite până la 5.000 de lei. Acest mod de ajutor ar fi doar pentru persoanele vulnerabile, putând fi acordat de 6 ori în 2023.