Pensionarii au primit acasă scrisori în care Guvernul României anunță recalcularea pensiilor și implicit majorarea lor începând cu data de 1 septembrie 2019. Demersul are loc în an electoral, dar ministrul Muncii, Marius Budăi, susține sus și tare că recalcularea pensiilor nu are legătură cu alegerile.

„Eu cred că ori am greșit, ori dumneavoastră nu ați înțeles cum stă situația. Scrisorile se refereau la cu totul și cu totul altceva. Au fost foarte multe întrebări care spuneau în felul următor: Oare mă încadrez și eu la această șege de recalculare? Și atunci am luat în discuție cu domnul președinte Dragnea și cu doamna premier o strategie prin care să identificăm pe toți ceilalți 100.000 de pensionari, din care 40.000 deja au primit acasă deciziile și deja primesc diferențele de bani, iar pentru restul de până la 100.000 să trimitem pensionarilor acasă informarea că se încadrează la această lege, iar când voi termina acest demers, să le transmit tuturor celor 5 milioane de pensionari din România, că dacă nu au primit scrisoarea acasă înseamnă că nu se încadrează”, a declarat ministrul Muncii.

Ministrul Muncii: „Pensiile nu au legătură cu alegerile”

Marius Budăi insistă că ziarul de propagandă PSD pe care pensionarii l-au primit odată cu pensiile nu are legătură cu alegerile, pentru că „nu erau în același plic.”

„Nu este nimic altceva decât o comunicare transparentă cu toți pensionarii din România. Am nevoie de două săptămâni să trec toate cele 5 milioane de dosare prin programul informatic, după care funcționarii să facă o dublă verificare, ca să nu fie niciun pensionar din România care să fie informat greșit și ulterior să trimitem scrisorile acasă.

Să nu legați activitatea colegilor din Casa Națională de Pensii, care sunt funcționari publici exemplari, de campania electorală. V-am spus calendarul, nu leg de alegeri, de absolut nimic. Dacă vreți să legați de alegeri, e strict problema dumneavoastră. Casa de Pensii și Ministerul Muncii nu au un contract semnat cu Poșta Română să distribuie nu știu ce ziar. E o întâmplare”, a precizat Budăi.