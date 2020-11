Pensii 2021. Anunțul important al ministrului Muncii, despre pensiile românilor. Ce ar putea să se întâmple anul viitor

Pensii 2021. Ministrul Muncii a făcut anunțul important despre pensiile românilor. Violeta Alexandru, a vorbit despre majorarea pensiilor și când se va face. Ministrul a vorbit și despre stadiul pensiilor comunitare, ale românilor care au muncit și contribuit în străinătate, având dreptul la o pensie.

Pensii 2021. Ce se întâmplă cu pensiile în anul viitor. Anunțul ministrului Muncii, Violeta Alexandru

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru a făcut anunțul important despre pensii, scrie realitatea.net. Aceasta a anunțat când vor mai fi mărite pensiile, dar a menționat și despre stadiul pensiilor comunitare. În schimb, ministrul Muncii evitat să avanseze un procent cu care vor crește pensiile în 2021, dar a asigurat că acestea vor fi mărite.

”Pensiile vor crește (anul viitor – n.red.). Ministrul Finanțelor este cel care are poza clară a resurselor bugetare, pentru ca orice crestere – alocatii, pensii se sprijina pe resursele bugetare vor crește. Și există o preocupare a Guvernului de a închide evaluarea anului acesta cu o imagine clară asupra posibilităților de creștere anul viitor. Dar n-as vrea sa alimentez niciun zvon. (…) Probabil ca o va face ministrul Finantelor”, a anunțat ministrul Violeta Alexandru.

Pensiile nu vor fi înghețate la anul, promite PNL

Întrebată despre posibilitatea înghețării pensiilor la anul, ministrul Violeta Alexandru a spus că nu se va întâmpla așa ceva.

”Vă confirm că ne preocupa cresterea pensiilor. (…) Nu e intenția noastră să înghețăm nimic. Dorinta noastră este să existe creșteri bazate pe resursele bugetare pe care le vom evalua impreuna la sfarsitul acestui an”, a precizat Violeta Alexandru.

Ce s-a mai rezolvat în privința pensiilor

”Am rezolvat probleme in sistem ascunse de ani de zile. Pensionari care-și asteptau decizia de pensionare cu lunile, desi ar fi trebuit să o primească in maximum 45 de zile. Pensionari care-și asteptau decizia de recalculare cu lunile până la ani. Aceste lucruri erau cunoscute de PSD. În acest moment, cu excepția Casei de pensii Alba, unde am plecat de la 10 de mii de dosare intarziate. PSD stia acest lucru.

N-a vorbit niciodata despre aceste cifre și despre faptul că nu le păsa sa le rezolve oamenilor problemele. Mai am o mică problemă la Ilfov si doua probleme in sectoarele din București. Vorbesc despre toată țara pe zero, la dosare de pensii cu termen întârziat. În mai putin de un an de zile. Lucruri nefacute cu anii. Sunt drepturile oamenilor pe care trebuie să le primească la timp”, a mai explicat Violeta Alexandru.

Ce se întâmplă cu pensiile comunitare

Violeta Alexandru venit cu detalii despre pensiile comunitare ale românilor care au lucrat în străinătate. ”Dosare de pensii comunitare cu miile. Sunt români care au lucrat in strainatate si care aveau drept de pensie. Între casele de pensii din România și casele de pensii din Spania și Italia trebuia sa existe o coumnicare activa pentru a le procesa oamenilor documetnele. Am gasit intarzieri de ani de zile si nerezolvate. (…) Mai am putin pe Italia. Și asta inseamna respect pentru pensionari. (…)

Am recuperat foarte mult în întârzierile care mergeau până la ani de zile. Șocant, dar așa le-am găsit si oamenilor li s-au emis deciziile de pensionare, in cazul pensionărilor comunitare, pentru că ele se calculează în functie de perioada de contribuție care se cumulează din cele două țări (Italia și Spania – n.red.).

Ministrul muncii cere scuze oamenilor care au întâmpinat probleme

Există o corespondență între casele de pensii și care mergea extrem de anevoios. Uite că se poate! În cateva luni se poate sa ajungem la zi cu lucruri lăsate si nerezolvate cu anii. Le cer scuze acestor oameni. Au perfectă dreptate. În măsura în care li s-a plătit contribuție la veniturile incasate, adică angajatorii lor au achitat toate contributiile si oamenii au lucrat cu forme legale, bineinteles ca au dreptul sa primeasca o pensie.

Conteaza numarul de ani lucrati. Există o corespondență între România și instituțiile omoloage din țările in care lucrează și mai am, din mii de dosare, 100 si un pic pe Italia. Iar la Spania mai am două. Acestor oameni vreau să le spun un singur lucru: statul român se făcea că avea grija de ei, dar concret le neglija drepturile, își bătea joc de ei”, a declarat Violeta Alexandru.