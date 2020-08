Pensii 2020. E cea mai bună decizie a Guvernului. Ce greșeală fatală ar fi fost în România

Majorarea pensiilor în 2020 este, de ceva timp, o problemă intens discutată în media. Deşi pensionarii au insistat pentru mărirea veniturilor cu 40%, decizia luată de Guvern a fost cea mai bună pentru România, spun analiştii.

Fitch Ratings, agenţie de evaluare financiară, a explicat că decizia Guvernului României de a majora pensiile doar cu 14%, în loc de 40%, va reduce provocările la adresa consolidării publice. Mai mult, agenţia a apreciat ca aceasta este cea mai bună decizie pe care Executivul o putea lua în situaţia de fată.

De asemenea, o majorare de 14% a pensiilor va creşte în mod permanent cheltuielile bugetare anuale cu 1-1,2 puncte procentuale din PIB începând cu 2021, în timp ce mărirea cu 40% ar fi crescut cheltuielile anuale cu 4 puncte procentuale. Agenţia subliniază că atât majorarea pensiilor cât şi stabilitatea politică sunt importante pentru ratingul de ţară al României.

Pe de altă parte, Ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, a explicat că dacă România pierde încrederea investitorilor străini, ţara nu ar mai avea de unde împrumuta bani.

„Noi am reuşit, ştiţi foarte bine, acum două luni de zile să menţinem ratingul României, chiar înainte de a avea o decizie clară asupra pensiilor şi am convins că nu vom lua o decizie care să destabilizeze. Am discutat şi în această săptămână, cu două dintre agenţiile de rating. Vom discuta săptămâna viitoare cu a treia. Discutăm întotdeauna, suntem foarte transparenţi, le spunem exact care sunt scenariile pe care lucrăm şi le prezint şi scenariile dacă guvernul pică. Toate scenariile sunt prezentate pentru că nu vreau să existe surprize. Acolo avem nevoie de încredere pentru că acest deficit îl finanţăm bineînţeles din împrumuturi din piaţă”, a declarat Florin Cîţu.