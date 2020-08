Pensii 2020. DOCUMENT. S-a aflat cu ce procent va crește punctul de pensie. Câți bani vor primi în plus pensionarii

Vești bune pentru milioane de pensionari! În ciuda faptului că ministrul Finanțelor nu a dorit să dezvăluie momentan procentul cu care se vor majora pensiile, această informație s-a făcut publică în urmă cu puțin timp.

Ce li se pregătește persoanelor cu pensii sociale

Potrivit unui document publicat pe realitateafinanciara.net, se arată că ministrul Finanțelor propune o majorare a punctului de pensie cu 14%, astfel că s-ar ajunge de la 1.265 la 1.442 de lei, rezultând faptul că proiectul de OUG conține astfel modificarea Legii pensiilor (127/2019), care prevedea o creștere a punctului de referință în acest an până la suma de 1.775 lei.

Ca urmare a pandemiei de COVID-19 și a crizei economice care a lovit țara noastră, în locul creșterii pensiilor cu 40%, prevăzută în legea votată anul trecut de PSD, Ministerul Finanțelor propune în prezent o creștere a pensiilor cu 13,99%.

În documentul menționat anterior se arată că nivelul indemnizației sociale pentru pensionari, prevăzută de OUG 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr.196/2009, cu modificările ulterioare, crește la 800 lei, de la 710 lei, cât este în prezent, potrivit realitateafinanciara.net.

Ce a declarat ministrul Finanțelor

Înainte de ședința de guvern, Florin Cîțu anunțase că va menționa procentul cu care se va mări punctul de pensie, însă acesta a preferat să le prelungească emoțiile vârstnicilor, menționând doar că valoarea punctului de pensie va fi cea mai mare de până acum.

“Am spus că vom creşte pensiile în 2020. Valoarea punctului de pensie va avea cea mai mare creştere pe care a avut-o vreodată. PSD niciodată nu a avut această sumă. Am reuşit să creştem pensiile. Îl provoc pe domnul Ciolacu să găsească o altă ţară care creşte şi pensiile şi alocaţiile cu această sumă cu care va creşte pensiile acest Guvern.

Am crescut pensiile cu cea mai mare sumă. Şi facem asta în criză economică. Ştim cât de importantă este această sumă pentru români. Am crescut şi pensiile, am crescut şi alocaţiile. Sistemul financiar-bancar a fost un partener al PNL”, a declarat Florin Cîțu, referitor la pensii.