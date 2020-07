Pensii 2020. Anunțul făcut de Minister. Ce se întâmplă cu pensiile

Anunț important despre pensii! Ce trebuie să știe vârstnicii și ce se întâmplă cu pensiile? Ministerul a făcut un nou anunț.

Violeta Alexandru a venit cu precizări despre situația creșterii pensiilor și alocațiilor. Aceasta susține că urmează să fie dat ministrul Finanțelor un bilanț al cheltuielilor, respectiv situația încasărilor după această perioadă de pandemie. Conform ministrului, în momentul în care evaluarea va fi gata, oficialii vor avea o comunicare în care vom arăta situația pe care n-au creat-o Florin Cîțu, domnia sa sau Ludovic Orban.

Cu toate astea, se dorește o măsură responsabilă, iar dacă nu este această convingere, este ușor să păcălești. Sursa citată mărturisește că alte sunt cheltuielile după o vârstă, față de atunci când ești tânăr, iar că gestonarea țării trebuie făcută total diferit și dacă Partidul Social Democrat voia să crească pensiile o făcea imediat.

„Un răspuns clar pe această temă va veni foarte curând, când Ministerul Finanțelor va încheia bilanțul cheltuielilor, respectiv situația încasărilor după această perioadă de pandemie. Am avut mai multe discuții cu colegii mei. Dorința noastră este să nu alimentăm – prin eu știu ce cifre sau păreri, sau dorințe, că dorință avem, vă asigur de acest lucru – o dezbatere…Colegul meu, domnul ministru al Finanțelor, are poza cu schimbările care apar de la o zi, la alta, de la o săptămână, la alta, a încasărilor la buget și a posibilității pe care bugetul o are după această perioadă grea. Am comunicat constant situația plăților pentru șomaj tehnic, pentru că eu reprezint un minister care face foarte multe plăți din bani publici. Știe care este starea economiei, vede încasările, este sursa autorizată să ne spună care este poza în acest moment a posibilităților bugetare”

