Pensia specială pe care o primeşte Irina Loghin lună de lună. Suma nu este deloc mică, de ce primeşte aceşti bani

Irina Loghin continuă să se facă remarcată în industria muzicală, din activitatea pe care o prestează încasând sume frumoase de bani. Puțini știu însă, că interpreta de muzică populară primește pensie specială de la statul român pentru anii de politică din spate. Cât ia lună de lună. Foto

Cât cere Irina Loghin pentru a cânta

Este greu de crezut că Irina Loghin mai are nevoie de vreo prezentare. Cântăreața de muzică populară s-a făcut remarcată în industrie datorită talentului său de neegalat. Chiar dacă are 84 de ani, artista nu are de gând să se retragă de pe scenă, muzica însuflețind-o și oferindu-i putere.

Irina Loghin încasează sume frumoase de bani la recitaluri, nunți sau alte evenimente private la care este invitată. Un organizator de evenimente a dezvăluit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, că onorariul cântăreței de muzică populară ar fi în jur de 2.000 de euro.

„De banii aceștia, Irina Loghin spune și bancuri”

„Merită, căci, de banii aceștia Irina Loghin spune și bancuri. Știe cu zecile! Lumea se simte bine, o cheamă mereu. Este o artistă care și-a păstrat fanii, fiind prezentă și în online, unde postează momente din viața de familie”, a mai adăugat organizatorul de evenimente.

Află detalii: Cât câștigă Irina Loghin la un concert, în 2024: ”De banii aceștia spune și bancuri!”. De ce refuză să doarmă la hoteluri EXCLUSIV

Irina Loghin primește pensie specială

Unii poate au uitat, însă Irina Loghin nu câștigă bani doar din muzică. Interpreta încasează pensie specială din partea statului român pentru anii din trecut în care a activat în politică. În perioada 2000-2004, artista a fost deputat, urmând ca în următorii patru ani să fie senator de Giurgiu.

Suma pe care Irina Loghin o primește din partea statului nu este de negliijat. Experiența ei în politică nu i-a adus doar recunoaștere, ci și un venit financiar consistent care, potrivit celor mai recente informații, se situează între 6.000 și 7.000 de lei.

Ce proprietăți deține Irina Loghin

În ceea ce privește averea cântăreței de muzică populară, aceasta deținea în anul 2004 o locuință pe care a dobândit-o în anul 1979, prezentând o suprafață de 110 metri pătrați. Imobilul a fost evaluat la 400.000 de euro pentru impozitare. Nu este singurul deținut de cântăreață.

Irina Loghin mai avea o altă locuință, evaluată la 200.000 de euro, o casă de locuit construită și o altă proprietate pe care ar fi cumpărat-o împreună cu partenerul său de viață. Artista ar fi cumpărat și o vilă în Băneasa, evaluată la 350.000 de dolari, pentru care ar fi făcut credit.

Află detalii: Irina Loghin a făcut un pas la care nimeni nu se aștepta. Câți bani a împrumutat de la bancă și ce a făcut cu ei