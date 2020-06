Irina Loghin a făcut un pas la care nimeni nu se aștepta. Câți bani a împrumutat de la bancă și ce a făcut cu ei

Irina Loghin nu mai are nevoie de nicio prezentare. Încântă sufletele românilor cu melodii de dor de zeci de ani, iar averea sa a crescut de la an la an. Are proprietăți foarte scumpe, dar cu toate că are un venit destul de mare în fiecare lună, artista a fost nevoită să apeleze și la bănci, de-a lungul timpului.

Irina Loghin s-a împrumutat la bancă pentru a-și cumpăra o casă

Ajunsă la vârsta de 81 de ani, artista se poate declara mulțumită pe toate palierele. Are o carieră fantastică, o familie frumoasă și nu stă deloc rău nici la capitolul avere.

Pe vremea cand era politician, Irina Loghin si-a depus si declaratia de avere, conform careia detinea un teren intravilan de 400 de metri patrati, o casa (dobandita in 1979, de 110 metri patrati) a carei valoare de impozitare era de 400.000 de euro, si o alta casa (dobandita in 1996, de 240 de metri patrati) a carei valoare era de 200.000 de euro.

Creditul de 100 de mii de euro a fost achitat

În 2002, când s-a mutat în vila familiei din Băneasa, celebra interpretă a declarat că pentru achiziționarea acesteia a vândut o altă casă și a mai făcut și un credit pentru acoperirea cheltuielilor. Cel mai probabil, creditul la care se referă artista este cel care se regăsește și în ultima ei declarație de avere, suma împrumutată de la bancă fiind de 100000 de euro, returnați între timp.

În 2009, când și-a terminat mandatul de senator, artista a specificat că deține o casă de locuit, construcție proprie, și o altă casă, cumpărată împreună cu soțul său fostul luptător Ion Cernea, în vârstă de 85 de ani.

Potrivit Irinei Loghin, vila a costat în total 350.000 de dolari, are două etaje, 9 camere, două băi și o bucătărie. În plus, Loghin declarase la termianrea mandatului de parlamentar și că deține trei mașini. Irina Loghin are doi copii cu Ion Cernea, Irinuca și Ciprian, fata fiind și ea o apreciată cântăreață de muzică populară.