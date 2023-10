Pensia pe care un român cu salariu de 4000 de lei o va avea. Rușinos

După un stagiu de cotizare de peste trei decenii, angajații care se retrag din activitate sunt nevoiți să supraviețuiască cu sume mici oferite de stat. O simulare scoate la iveală o realitate dură: care este pensia pe care un român cu salariu de 4000 de lei o va avea, după ce împlinește vârsta pensionării. Suma este rușinoasă.

Pentru pensionarii de la noi din țară, viața, de la o lună la alta, este despre supraviețuire. Sunt puțini cei care își pot asigura un trai decent, confortabil, din venitul primit lunar de la stat, după o viață de muncă și plătit contribuții, iar viitorul nu pare promițător.

Se vorbește despre un declin al sistemului, începând din anul 203o, când se vor retrage din activitate în jur de trei milioane de români.

Peste 15 ani, șase milioane de angajați vor fi nevoiți să susțină pensii pentru opt milioane de vârstnici. În prezent, în 35 de ani de muncă, un angajat cotizează, în total, aproape 650.000 de lei.

În acest caz, pensia pe care un român cu salariu de 4.000 de lei o va avea, după ce împlinește vârsta pensionării, va fi de 1.600 de lei, o sumă cu care este foarte greu să acopere costurile vieții la noi în țară.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat că își dorește ca noua lege a pensiilor să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2024. Liderul social democraților a precizat că proiectul de lege este deja în lucru și că Banca Mondială a furnizat României primul draft.

„Lucrăm. Deja ne-a dat Banca Mondială primul draft. A fost o discuţie între cei de la Ministerul Muncii şi cei de la Comisia Europeană, urmând să închidem legea şi pe urmă să venim cu prima lectură.

Eu îmi doresc foarte mult să intre în vigoare de la 1 ianuarie. Dacă, Doamne fereşte, din acest hăţiş, să fie la CCR, oricum voi veni în locul legii cu un ajutor one off care va acoperi legea”, a afirmat Marcel Ciolacu, întrebat în ce stadiu mai este legea pensiilor, după vizita de luni la Centrul de Cercetări Avansate pentru Materiale, Produse şi Procese Inovative-CAMPUS, din cadrul Universităţii Politehnica Bucureşti, în contextul deschiderii noului an universitar.