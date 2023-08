Pensia incredibilă pe care o încasează Serghei Mizil, favoritul familiei Ceaușescu. Nu a muncit nici măcar o zi

Serghezi Mizil este un personaj extrem de controversat în lumea mondenă, fiul liderului comunist Paul Niculescu Mizil, care are în spate o poveste impresionantă de viață. Bărbatul în vârstă de aproximativ 69 de ani nu a muncit nici măcar o zi pentru stat, dar încasează bani lunar. Iată ce pensie are.

Serghei Mizil a fost unul dintre protejații familiei Ceaușescu, care în acele vremuri aducea din străinătate lucruri la care românii doar visau. Vorbim aici de aparate video, casete, geci de blugi și alte obiecte pe care le vindea în țară la prețuri exorbitante.

Ulterior, s-a reorientat către alte domenii de afaceri bănoase. A deschis restaurante în care a investit mulți bani, dar i-au adus profit, după care s-a reorientat către piața imobiliară, construind un bloc cu patru etaje, în zona de nord a Capitalei, cu apartamente care s-au vândut extrem de rapid.

Cu toate acestea, bărbatul a declarat în mai multe rânduri că nu a muncit nici măcar o zi la stat, astfel că multă lume se întreabă ce pensie încasează din partea statului român în acest caz.

În urmă cu ceva timp, bărbatul a vorbit în cadrul podcastului „Pe bune”, realizat de el, împreună cu fiica lui cea mică, Ana Mizil, despre suma infimă pe care o primește drept pensie.

Astfel, în timpul discuției online cu un interlocutor, afaceristul a mărturisit că are un venit lunar de la stat de 1.200 de lei.

„Gândiți-vă că eu am pensie 1.200 și mă costă medicamentele 2.000! Dacă era să trăiesc din pensie, nu puteam să îmi iau medicamente, nu mai zic de plătit căldură, masă…”, a dezvăluit Serghei Mizil.

În continuare, un alt interlocutor a ținut să îi reamintească acestuia un aspect despre care cumnatul lui Marian Vanghelie a vorbit în trecut: „Nea Serghei, ai zis că nu ai muncit vreodată la stat. Cum de ai pensie?”.

„Băi, nea întrebătorule, să-ți explic… La toate firmele, mi-am plătit taxele pentru a avea pensie, plus că sunt membru al Uniunii Artiștilor Plastici, însă de acolo nu mi-a venit pensie. Am avut contract de muncă toată viața mea! Ceaușescu lucra de la 14 ani, eu de la 8 ani. Am lucrat prima dată la un pulover, apoi m-am axat pe scos dopuri de vin!”, a spus acesta.