Ce a însemnat pentru Ana Mizil faptul că e fiica celebrului Serghei Mizil. Ce i-a făcut una dintre profesoare: „Nu am înţeles, nu voi uita prea curând clipa” EXCLUSIV

Ana Mizil are 33 de ani și e mezina lui Serghei Mizil. Un personaj și înainte de 1989, și după, chiar dacă vremurile și jocul politic s-a schimbat radical în țara asta. E sociolog de meserie, dar cochetează și cu statutul de doctorand într-ale jurnalismului. Ea a avut deja suficient timp să analizeze în ce măsură faptul că poartă un anume nume de familie o ajută sau nu.

L-am întrebat pe tata ce se întâmplase în ziua aia, atunci când am ajuns acasă. Cei doi se întâlniseră pe șosea, undeva. Se pare că profesoara îi tăiase calea și au avut un schimb de replici. Profesoara mea l-a salutat pe tata cu un anume deget îndreptat în sus, așa că nici tata nu a rămas dator. Ea l-a recunoscut pe tata, el, nu, fiindcă nu avea de unde. „Dacă știam că e profesoara ta, dar de unde să știu?!”, a sunat scuza părintelui meu. A doua zi am mers la școală cu un buchet imens de flori, refuzat însă categoric!”, începe Ana Mizil seria confesiunilor personale pentru PLAYTECH ȘTIRI .

Au trecut anii și a urmat o nouă întâlnire de neuitat:

„Altădată, am fost oprită în trafic, la un control de rutină. Polițistul, tânăr și simpatic, mi-a studiat cu atenție actele și m-a întrebat direct dacă sunt fiica lui Serghei Mizil. Pe vremea aia, tata apărea într-un serial cu temă polițistă și pare că unele dintre replicile personajului său erau la modă și în rândul polițiștilor. I-am răspuns că sunt fiica lui Serghei Mizil, dar nu m-a crezut.

Am scos telefonul de față cu polițistul, l-am sunat, dar tata nu mi-a răspuns. Am putut citi pe chipul acestuia, pentru câteva fracțiuni de secundă, dezamăgirea, dar în timp ce încă mai schimbam câteva replici, a revenit tata. I-am explicat cele întâmplate și i l-am dat pe polițist la telefon. Când omul ăla a primit replica pe care dorea s-o audă, replică care-i certifica că sunt cine am pretins că sunt, s-a luminat la față. L-am simțit extrem de fericit, în clipa în care mi-a înapoiat actele și m-a salutat de rămas bun!”.