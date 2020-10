Pelerinajul de Sfântul Dumitru – ce semnificație are și ce reguli speciale sunt în acest an

Pelerinajul Sfântului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Capitalei, are loc pe Dealul Patriarhiei. Acesta are o durată de trei zile. Moaștele au fost scoate afară duminică dimineașță. În această privință, autoritățile au luat niște decizii în ceea ce privește pelerinajul din acest an. Iată ce semnificație are Pelerinajul de Sfântul Dumitru și ce măsuri au fost luate în acest semn.

Pelerinajul de Sfântul Dumitru – semnificații și reguli noi

Pelerinajul de Sfântul Dumitru se va desfășura în acest an după condiții speciale, stabilite cu exactitate încă dinainte ca acesta să înceapă. Acesta este plin de semnificații religioase. Durata acestuia a fost micșorată, de la o săptămână, cum erau obișnuiți credincioșii, la trei zile consecutive. Acestea sunt: duminică, luni și marți. Pelerinajul se va încheia mâine, marți, 27 octombrie 2020.

Ieri, duminică 25 octombrie 2020, un număr de 8000 de credincioși au fost să se închine la racla cu moaștele Sfântului Dumitru, la Patriarhia din București. Dintre aceștia, mulți s-au așezat la coadă încă dinainte să se lumineze afară.

Pelerinajul de Sfântul Dumitru

Potrivit site-ului stirileprotv.ro, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, Vasile Bănescu, a declarat că din cauză că starea de alertă s-a prelungit, sunt permise și organizarea pelerinajelor. Condiția principală care trebuie respectată, este aceea de a participa numai persoane care au domiciliul, din cartea de identitate, din orașul respectiv.

“Dialogul instituționalizat purtat ulterior de organizatori, recte Arhiepiscopia Română, Bucureștilor, s-a purtat cu instituțiile abilitate care au această responsabilitate de a oferi aprobări punctuale când este vorba de organizarea unui astfel de eveniment: mai precis cu Jandarmeria Română, cu DSP, cu ISU, Poliția Capitalei, cu Prefectura”.

Pelerinajul de Sfântul Dumitru – reguli speciale

O serie de reguli au fost stabilite printr-un protocol semnat de Patriarhie și Primăria Capitalei. Printre acestea sunt și unele speciale care se aplică în acest an și pe care pelerinii trebuie să se respecte din cauza coronavirusului, se numără:

credincioșii care vor să se închine la moaștele sfinte, începând de duminică, trebuie să aibă buletin de București și să stea la distanță unii de ceilalți.

durata pelerinajului, a fost redusă de la o săptămână cât era în anii trecuți, la numai trei zile.

credincioșii pot vizita racla sfântă și pe timpul nopții.

slujbele vor fi ținute în curtea Patriarhiei, iar în fața altarului de vară vor putea participa simultan doar 200 de persoane.

pe jos au fost trasate semne de distanțare la un metru și jumătate unul față de celălalt.

doar 300 de persoane vor putea aștepta la coadă, iar moaștele sfântului vor fi scoase abia duminică dimineața.

credincioșii vor purta în permanență masca de protecție și nu vor mai putea săruta așadar ca în anii trecuți racla sfântă.

credincioșii vor putea să atingă racla sfântă și să se roage în fața ei preț de câteva secunde.