Pele, mesaj emoționant, de pe patul de spital, după ce Neymar a spus că vrea să se retragă din naționala Braziliei. „Asta cea mai mare datorie a noastră”

Brazilia plânge după ce naționala a pierdut meciul cu Croația și a spus „adio” Campionatului Mondial. Neymar a părăsit terenul în lacrimi și a spus că nu crede că va mai participa la niciun turneu final. Legendarul Pele i-a transmis un mesaj de încurajare de pe patul de spital.

Brazilienii erau convinși că jucătorii naționalei lui Tite vor aduce titlul mondial cu numărul șase. După o prestație încântătoare la turneul din Qatar, reprezentativa sud-americană s-a oprit în sferturi, după ce a pierdut duelul cu Croația, în urma unui meci dramatic, decis după executarea loviturilor de departajare.

Cel mai afectat a fost Neymar. Fotbalistul de 30 de ani a spus că sunt șanse mici să mai joace la încă un turneu final.

Trebuie să mă gândesc la ce e mai bine pentru mine, dar și ce e mai bine pentru națională. Nu pot garanta că voi fi la următorul Campionat Mondial”, a spus Neymar, citat de As.

Dani Alves is there for Neymar 💛 pic.twitter.com/T5zBTrmqRi

— GOAL (@goal) December 9, 2022