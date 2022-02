Pe planeta asta plouă cu safire şi rubine. E ireal din ce sunt făcuți norii

Pe ce planetă plouă cu safire și rubine? Temperaturile de acolo sunt între 1227 şi 2727 grade Celsius! Ea se află la 855 de ani lumină față de Pământ și are condiții extreme. Ce particularități au descoperit specialiștii pe ea? Toți au rămas surprinși când au aflat din ce sunt făcuți norii. ,,Deşi am descoperit mii de exoplanete, am putut studia atmosfera doar în cazul câtorva, pentru că este foarte greu să facem asta”, susțin specialiștii.

Planeta fantastică: plouă cu safire și rubine

Wasp-121b este planeta care se află la 855 de ani lumină față de Pământ. Aceasta are condiții grele, iar temperaturile normale sunt cuprinse între 1227 şi 2727 grade Celsius. Tot aici plouă cu safire și rubine și norii sunt formați din metale vaporizatoare.

Astronomul Mikal Evans susține că au fost descoperite mii de exoplanete, dar au fost studiate doar câteva în cazul atmosferei. Specialiștii realizează acum fotografii izolate ale regiunilor atmosferelor lor pentru a pe studia pe niște sisteme 3D.

„Deşi am descoperit mii de exoplanete, am putut studia atmosfera doar în cazul câtorva, pentru că este foarte greu să facem asta. Acum facem fotografii izolate ale regiunilor atmosferelor exoplanetelor, pentru a le studia ca pe nişte sisteme 3D, cum de altfel şi sunt”, a declarat astronomul Thomas Mikal Evans, de la Institutul de Astronomie Max Planck din Germania.

Wasp-121b este prima în stratosferă pe care s-a găsit și apă, scrie Science Alert. Ea este extrem de fierbinte și nu se rotește niciodată, lucru care înseamnă că pe o parte este mereu lumină, iar pe cealaltă este mereu întuneric. Apa din stratosferă nu este condensată în nori și astfel plouă cu rubine și safire. Norii se formează din metale precum: vanadiu, fier, crom, calciu, sodiu, magneziu şi nichel.

„Am văzut această caracteristică și am cartografiat modul în care s-a schimbat”

Pe Saturn și Jupiter metanul atmosferic se transformă în cristale carbonice, adică aceleași pietre sclipitoare care sunt pe Terra cunoscute drept diamante. Savanții americani au calculat că metanul atmosferic se descompune, sub acţiunea furtunilor extrem de violente de acolo, în hidrogen şi carbon.

Elementul din urmă se coagulează în cristale de diamant după presiune. Miile de tone de nestemate se topesc pe Jupiter din cauza temperaturilor ridicate din straturile inferioare ale planetei gazoase, formându-se astfel oceane întregi de diamante lichide.