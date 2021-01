Pe cine a văzut Anamaria Prodan în Dubai. S-a uitat numai la el: „E și frumușel, arată bine”

Finalul anului 2020 a fost petrecut de Anamaria Prodan și soțul ei în Dubai. Acolo s-au distrat de minune în compania prietenilor și a apropiaților. Dar fanii impresarei au fost uimiți de o întâlnire a acesteia. Pe cine a văzut Anamaria Prodan în Dubai? Veți afla în cele ce urmează.

Celebra impresara a fotbaliștilor din România a avut un 2020 pe cinste. Așa că ultimele lui zile nu aveau cum să nu fie pline de surprize. Una dintre ele a fost chiar Damjan Djokovic, fotbalistul lui CFR pe care îl lăudase în urmă cu puțin timp.

Conform contului său de Instagram, Anamaria Prodan a dat nas în nas cu acesta în Dubai. Amuzată de coincidență și bucuroasă să îl revadă, impresara fotbaliștilor a făcut o poză alături de Damjan Djokovic. Imaginea a primit mii de likeuri pe Instagram, dar fanii au observat alt detaliu.

Cu toate că s-au întâlnit la Dubai, Damjan Djokovic și Anamaria Prodan nu au participat la aceeași petrecere de Revelion 2021. În schimb a fost Florin Bratu, antrenorul care a semnat un contract de reprezentare cu Prodanca.

Detaliul observat de fani a fost complimentul pe care aceasta i l-a făcut lui Damjan Djokovic. Anamaria Prodan nu s-a sfiit să mărturisească faptul că, din punctul ei de vedere, este un fotbalist frumos, care arată foarte bine.

Evident, nici jucătorul de fotbal nu a rămas indiferent la auzul acestor cuvinte de laudă:

„Dacă eu sunt cel mai frumos fotbalist din România, Anamaria Prodan e cel mai frumos agent. Am cunoscut-o la Cluj, am avut plăcerea. E un impresar foarte bun, o doamnă de treabă, știe despre ce e vorba în fotbal. Și e super fit! Am numai cuvinte de laudă despre ea. Eu sunt deschis pentru colaborări. Dacă cineva poate să mă ajute, poate să-mi faca un jackpot!”, a mărturisit Damjan Djokovic despre Anamaria Prodan.