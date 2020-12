Pe ce și-au dat banii de concediu românii, în pandemie. Vânzările au explodat

Pandemia de coronavirus a schimbat foarte mult obiceiurile românilor în ceea ce înseamnă felul în care se cheltuie banii. Pe de-o parte, s-au făcut economii din banii care erau rezervați pentru activități turistice. Restricțiile de călătorie au făcut ca românii să fie nevoiți să renunțe la planurile de vacanță. De asemenea, au fost și alte cheltuieli care au scăzut considerabil în acest an. În condițiile în care s-a lucrat în special de acasă, au fost mulți oameni care au făcut economii la transport. În plus, au cheltuit mult mai puțini bani pe haine.

Plusul financiar trebuia să meargă undeva, iar alegerea a fost oarecum previzibilă. Dacă tot au fost nevoiți să petreacă mai mult timp în case, oamenii s-au gândit să facă unele renovări. Foarte mulți bani au fost achitați pentru diferite investiții în locuințe. Iar apropierea sărbătorilor de iarnă a accentuat și mai mult această tendință. ProTV a analizat datele de la Institutul Național de Statistică, iar obiectele de confort casnic sunt în topul preferințelor pentru acest an.

„Banii de concedii s-au dus în renovarea apartamentului. Proiectul cu balconul a început prin mai, am zis că trebuie să schimbăm geamurile, am fost dintr-un șantier în altul, au mai fost și momente în care am stat și pe balcon, ne-am și uitat aici la filme, am și dormit vara pe el. Ne gândim mai mult la noi, la confort”, a explicat Andreea Ileșoi pentru sursa citată.