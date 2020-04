Pe ce dă banii Ioana Tufaru, în plină pandemie. Are nevoie disperată de asta

Odată cu anunțarea relaxării restricțiilor după data de 15 mai, singura obligativitate, deocamdată, va fi aceea de a purta mască și mănuși de protecție pe toată durata deplasării, fie la muncă, fie la o simplă plimbare.

Printre cei care încearcă în aceste zile să se conformeze noilor directive se numără și fiica celebrei Anda Călugăreanu, Ioana Tufaru care, după ce a spus că trece prin momente dificile fiindcă soțul ei se află în șomaj tehnic, acum se întreabă dacă va avea de unde să își procure măști de protecție. Una dintre prietenele sale sale a postat pe pagina de socializare un anunț din care reiese că se va apuca să confecționeze măști fiindcă nu a găsit în farmacii.

„M-am apucat de confecționat măști! În farmacii nu am găsit… Măști albe din bumbac, etno, fashion, personalizate pentru copii… Aveam mașină de cusut, așa că am pus și copiii la treabă și le place foarte mult! Handmade work!”, a postat Ileana Olteanu pe pagina de Facebook.

Ioana Tufaru, știind că va avea nevoie neapărat de măști și mănuși, a răspuns la mesajul prietenei sale, rugând-o să o anunțe când sunt gata pentru a cumpăra și ea, scriind-ui prietenie sale pe facebok următoarele:

Femeia a recunoscut că ea și familia ei trec printr-o perioadă foarte grea, având în vedere că soțul primește doar 1000 de lei de pe urma șomajului tehnic, iar alocația pe care ea o primește este destul de mică și de-abia le ajung banii, dar au reușit să supraviețuiască până acum.

”Suntem la limită cu banii. Ne descurcăm greu trei persoane. Soțul e în șomaj tehnic, mai ia doar 1.000 de lei. Eu am ajutorul, dar tot e greu. Încercăm să avem măcar strictul necesar. Făină, pâine, legume avem în principiu, dar ne-ar mai fi necesare și alte lucruri. De Paște am înroșit câteva ouă și am făcut niște sarmale. Ai mei nu prea mănâncă cozonac și pască, așa că am luat altceva care să ne ajungă”, a mărturisit Ioana Tufaru.