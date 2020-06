Pandemnia a lovit-o din plin. Ce probleme financiare are acum Paula Seling

Paula Seling se află în categoria artiștilor care au fost grav afectați de pandemia de coronavirus. Cum se descurcă aceasta acum și ce probleme financiare are?

Paula Seling, probleme financiare din cauza pandemiei

Paula Seling este de ani buni în vizorul fanilor, are o carieră impresionantă și o voce pe care nu ai cum să o uiți prea ușor. Aceasta are o frumoasă relație cu bărbatul cu care se iubește de 15 ani și o înțelege cel mai bine. Pandemia a reușit să strice poveștile de dragoste a câtorva oameni, dar nu și a lor. Perioada în care concertele și evenimentele au lipsit cu desăvârșire a fost potrivită pentru studii. Paula este în ultimul an la Master la Universitatea Națională de Muzică București. Dat fiind pauza aceasta, cântăreața s-a bucurat de liniște și a compus în voie, deasemenea…scriind de zor la lucrarea de dizertație.

În timpul acesta a descoperit o pasiune aparte pentru rețetele vegane pe care le-a împărtășit cu drag cu cei care o urmăresc pe retelele de socializare. Îngrijorarea a venit atunci când situație nu se schimba deloc în bine, iar oficialii continuau să anunțe că izolarea este decizia cea mai bună pentru cei care-și permit asta, iar că nici măsurile împotriva răspândirii coronavirusului nu vor dispărea prea curând din viețile noastre.

„Noi nu am mai avut nicio sursă de venit”