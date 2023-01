Paula Seling, primele declaraţii despre motivul divorţului de Radu Bucura. Ce a dus la despărţire, de fapt

Cu toate că este una dintre cele mai iubite artiste din România, iar publicul a fost mereu dornic să afle cât mai multe detalii despre viața ei, Paula Seling a ales mereu să apere intimitate sa și a familiei sale. Recent, a decis că este momentul să își deschidă sufletul în fața românilor, vorbind despre perioada dificilă prin care a trecut. Primele declarații despre motivul divorțului despre Radu Bucura.

Și-a purtat în tăcere suferința, ascunzând, la fiecare apariție publică, furtuna din sufletul ei. La aproape șase luni de la momentul în care au pornit pe drumuri separate, publicul din de la noi din țară a aflat că Paula Seling și Radu Bucura au divorțat, după un mariaj de aproape două decenii.

În toiul speculațiilor despre un posibil motiv al despărțirii, a ieșit la lumină o altă informație uluitoare despre viața artistei. De aproape șase ani, Paula Seling este mamă, ea și fostul soț adoptând o fetiță ce le-a umplut inimile cu dragoste și fericire.

După o tăcere lungă, a venit momentul ca Paula Seling să facă primele declarații despre motivul divorțului de Radu Bucura. Interpreta a spus că nu va oferi multe detalii, în condițiile în care știe cât de mult ține bărbatul ce i-a fost partener de viață timp de 17 ani la intimitatea sa.

„Nu știu să vă spun multe… De fapt, cred că viața ne-a oferit niște provocări mai mari decât am putut noi duce. Asta nu înseamnă că nu mai suntem o familie în creșterea copilului nostru.

Paula Seling a continuat, spunând că din 13 aprilie 2022 ea și Bucura sunt „pe drumuri separate”. Este un deznodământ pe care nu și l-ar fi dorit niciodată, considerând despărțirea un eșec.

„Din 13 aprilie suntem pe drumuri separate. Atât pot să vă spun, pentru că a fost foarte greu! Personal, am considerat un eșec faptul că am ajuns aici, însă probabil că toate lucrurile au un rost pe lume și se întâmplă pentru că așa se întâmplă. Cred că nu trebuie să întrebi de ce. Și, vă asigur, niciunul nu a greșit cu nimic.

Pur și simplu, niște diferențe de percepție asupra vieții s-au adâncit în timp. Odată cu maturizarea noastră, am înțeles cine suntem și că ne datoram unul altuia să ne oferim posibilitatea de a găsi, fiecare, locul și lumina de care are nevoie. Este o dovadă de iubire să faci acest gest, atunci când realizezi că poate nu ești ceea ce omul tău are nevoie”, a adăugat artista, pentru sursa citată.