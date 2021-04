Paul Ritter a murit la 55 de ani. Actorul din ”Harry Potter” suferea de o maladie cruntă

A murit actorul Paul Ritter, cunoscut pentru roluri din filme precum ”Quantum of Solace”, ”Harry Potter and the Half-Blood Prince” și miniseria HBO ”Cernobîl”, a anunțat agentul său. S-a stins la 55 de ani și suferea de o maladie cruntă.

Paul Ritter, în vârstă de 55 de ani, a amurit luni. El suferea de o tumoră cerebrală. Soția sa, Polly, și fiii săi, Frank și Noah, i-au fost alături când și-a dat ultima suflare, conform unui comunicat publicat marți de agentul său.

„Paul a fost un actor cu un talent excepţional care a jucat o varietate enormă de roluri pe scenă şi pe ecran cu o pricepere extraordinară. Era extrem de inteligent, amabil și foarte amuzant. Ne va lipsi enorm”, a declarat bărbatul.

Era cunoscut pentru roluri precum vrăjitorul Eldred Worple din filmul „Harry Potter and the Half-Blood Prince” din 2009, Guy Haines în pelicula „Quantum of Solace” din 2008 şi Martin Goodman în serialul de comedie britanic „Friday Night Dinner”.

Biografie

Originar din Kent, eforturile sale pe micile și marile ecrane au inclus roluri în ”Nowhere Boy”, serialul de televiziune ”Instinct” din 2007, drama ”Pulling”, rolul în ”Henry IV”, Partea a II-a din ciclul BBC Two al pieselor de istorie ale lui William Shakespeare, ”The Hollow Crown”, actorul de benzi desenate Eric Sykes în ”Tommy Cooper: Not Like That, Like This” și un rol principal în serialul de spionaj al Războiului Rece din 2014, serialul ”The Game”, realizat de BBC One.

Publicația Daily Telegraph l-a descris pe Ritter ca „un actor care este cu siguranță destinat măreției. A transmis perfect șocul unui om care, cu reticență, a lăsat în urmă veselia plină de viață din ”Eastcheap” și s-a trezit în Evul Mediu contemplând melancolia toamnei”.

De asemenea, a fost nominalizat la premiul Tony în 2009 pentru rolul său din ”The Norman Conquests”. În 2012, a apărut ca protagonist în versiunea scenică a romanului lui Mark Haddon, ”The Curious Incident of the Dog in the Night-Time”, la Teatrul Național, și în 2013 ca John Major în premiera ”The Audience”, de Peter Morgan. Din 2011 până în 2020, Ritter a jucat rolul lui Martin Goodman în serialul de comedie ”Channel 4, Friday Night Dinner”.