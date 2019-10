Patronul unei echipe de fotbal din România, găsit mort în râul Mureş. Dan Ristin era dat dispărut de vineri

Dan Ristin a fost găsit mort în râul Mureș. Patronul unei echipe de fotbal din România a fost dat dispărut în cursul zilei de vineri, iar azi a fost găsit fără suflare. Care sunt ipotezele oamenilor legii despre tragicul eveniment?

Patronul unei echipe de liga a patra a fost găsit fără suflare în râul Mureș, sub podul care face legătura dintre localitățile Pecica și Sânpetru German. Bărbatul avea 48 de ani și fusese dat dispărut în ziua de vineri. Patronul echipei Victoria Felnac plecase de acasă pentru a-și spăla mașina, dar nu a mai ajuns înapoi.

Oamenii legii nu au dat încă vertidictul despre moartea subită a lui Ristin. Rămâne de văzut dacă tragicul eveniment a fost o sinucidere sau bărbatul a fost victima cuiva. ”Meciul dintre Felnac şi Pâncota, ce urma să înceapă la ora 15:00, a fost amânat”, au anunțat cei de la Sport Arad.

”Un apel telefonic ne-a bulversat ziua. Dan Ristin, cel care de ani de zile se ocupă de echipa de fotbal din Felnac, Victoria, a fost găsit mort în Mureş. Personaj foarte popular, foarte dedicat în tot ceea ce făcea, soţ, tată şi un om foarte sociabil, Dan Ristin a fost găsit fără suflare sub podul care leagă localităţile Pecica şi Sânpetru German. Podul are o înălţime de 15 metri. Apoi am aflat apoi că Dan nu a mai fost de găsit de ieri de la ora 14 când a plecat de acasă să îşi spele maşina. Familia, apropiaţii, l-au căutat disperaţi, chiar şi cei de la club care pregăteau meciul de astăzi. Dan nu a fost de găsit… A fost găsit astăzi… Fără suflare… La locul unde a fost găsit este în acest moment, soţia sa, dar şi primarul Ioan Maliţa şi soţia lui, poate cel mai apropiat om de Dan Ristin, şi alţii care l-au cunoscut, plâng. Atât le-a mai rămas, să plângă… Dan avea 48 de ani”

Lucian Dănilă (Sursa: specialarad.ro)