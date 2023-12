Patronul de la Ferma Dacilor, mesaj manifest după tragedie: ‘Urmează să fiu arestat’. Ce acuzații aduce

Patronul de la Ferma Dacilor a postat un mesaj emoționant după tragedia care a avut loc în a doua zi de Crăciun, unde opt persoane și-au pierdut viața. Ce a avut de spus Cornel Dinicu, aflați în rândurile următoare.

Cornel Dinicu a postat mesajul după ce l-a condus pe fiul său pe ultimul drum. Acesta se referă la acest mesaj ca fiind „spovedania publică” și spune că așteaptă să fie arestat.

„Acestea sunt nopţile de priveghi ale fiului meu şi am început să scriu pentru că n-am unde să-mi vărs durerea. N-am nici unde să spun adevărul. N-am nici prieteni în politică, nici în presă, nici susţinerea de care se tot vorbeşte. Am prieteni mulţi şi apropiaţi, dar nu din ăştia de care se tot aude. Scriu pentru că am înţeles că după înmormântarea fiului urmează să fiu arestat şi cum altfel o să mai pot să îmi spun povestea?!

E durerea unui tată care îşi îngroapă fiul, e durerea unui prieten care îşi îngroapă prietenii cei mai apropiaţi. Condoleanţe familiior celor care au fost cu noi în acea noapte tragică. E peste puterile mele să duc nenorocirea şi toate lucrurile pe care le spuneţi despre mine, dar măcar să fi încercat să vă povestesc”, a scris Cornel Dinicu.