Patronul azilului în care stă Columbeanu rupe tăcerea despre vizita-surpriză a lui Leo de la Strehaia. ”I-am invitat să iasă afară!” EXCLUSIV

Controversatul personaj monden Leo de la Strehaia s-a ținut de cuvânt și, ieri, a plecat, în pețit, pentru sora lui, la azilul din Ghermănești, unde locuiește Irinel Columbeanu (66 de ani). Numai că, imediat după ce el și sora lui Olga Originala au intrat în curte, au fost poftiți de patronul căminului de bătrâni să părăsească proprietatea: ”Irinel nu a dorit să îi vadă!”, ne-a declarat Ion Cassian, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Ieri, la poarta azilului de bătrâni din Ghermănești, unde locuiește Irinel Columbeanu, a fost mare zarvă. Așa cum promisese, Leo de la Strehaia a venit în pețit pentru sora lui, Olga Originala, care, impresionată de necazul fostului milionar de la Izvorani, și-a manifestat public dorința de a avea grijă de el, de a-l lua acasă și de a-l ajuta financiar.

Leo de la Strehaia a și publicat, de altfel, pe TikTok, un video cu această vizită, semn că gestul său este făcut și de dragul publicității:

”Eu sunt serios, am venit la domnul Columbeanu. Am venit să îi dăm și lui 100 de milioane de lei, plus ce i-a adus Olga să îl ajutăm. Suntem aici ca să îl ajutăm”, a menționat acesta.