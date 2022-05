Patrick Mouratoglou, anunț despre colaborarea cu Simona Halep: „100% va fi așa”

Patrick Mouratoglou, anunț despre colaborarea cu Simona Halep. Colaborarea dintre antrenorul francez și fostul lider mondial n-a adus rezultatele scontate inițial. Românca a fost eliminată încă din turul 2 al turneului de la Roland Garros, după ce pierduse la fel și la Roma. Patrick Mouratoglou și-a asumat responsabilitatea pentru eșecurile înregistrate de Halep și a vorbit despre viitorul relației sale profesionale cu jucătoarea din Constanța.

Patrick Mouratoglou, anunț despre colaborarea cu Simona Halep. Antrenorul francez și fostul lider mondial lucrează împreună din 7 aprilie. De atunci, românca a participat, fără mare succes, la turneele de la Madrid, Roma și Roland Garros. Doar în primul a ajuns până în sferturi de finală.

Halep a fost eliminată încă din turul 2 la Roland Garros, unul dintre obiectivele importante ale colaborării cu Mouratoglou. Halep a explicat la finalul partidei cu Qinwen Zheng că a suferit un atac de panică și nu a știut cum să reacționeze.

„Nu m-am așteptat la asta, dar am avut un atac de panică. Nu am știut cum să reacționez, pentru că nu le am prea des. De fapt, acesta a fost primul. Nu știu de ce mi s-a întâmplat, pentru că eram la conducere, jucam bine; dar s-a întâmplat și m-am pierdut. Nu m-am putut concentra. Și după meci mi-a fost destul de rău, dar acum sunt bine. M-am recuperat. Și o să învăț din episodul ăsta. Nu e nimic periculos, în opinia mea, dar mi s-a întâmplat. Mă simt bine că acum pot zâmbi”, a spus jucătoarea, conform treizecizero.ro.