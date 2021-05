Patinoar pe plajă în România. Stațiunea de pe litoral care a dat marea lovitură a sezonului estival

Premieră în Europa. A apărut prima plajă cu patinoar ECO și este chiar în România. Patinoarul a fost conceput pentru toate anotimpurile și a fost livrat și instalat în stațiunea Olimp de către echipa Waterboyz.

Patinoar pe plajă în România

Patinoarul de la Olimp este unic în Europa și a costat câteva sute de mii de euro. El poate fi folosit oricând temperatura este între minus 40 și plus 40 de grade, iar o oră de patinaj costă 50 de lei, închirierea patinelor fiind inclusă în preț.

„Este primul în Europa și în momentul când a fost achiziționat de noi era al treilea în lume. Este deschis și publicului larg, adică nu neaparat celor cazați la noi în complex. Patinele de gheață au un șanț, un canal pe mijloc, deci diferă de patinele pentru nailonul nostru, pentru plasticul nostru, de aceea nu vor fi permise”, spune Cristian Floare, managerul patinoarului.

Echipa Waterboyz, care a livrat și instalat patinoarul spune că are la bază o tehnologie de ultimă generație și nu necesită întreținere. În plus, se pot folosi aceleași patine ca pe gheață.

Cum funcționează patinoarul de pe plajă

“Încă nu terminasem instalarea patinoarului ECO la Novum, în Olimp, când oamenii au început să ne întrebe când pot veni la distracție. Ceea ce i-a surprins cel mai tare pe pasionați este că pot folosi aceleași patine ca și pe gheață. Suprafața are la bază o tehnologie de ultimă generație; funcționează atât pe caniculă, cât și pe ger și nu necesită întreținere. Ne bucură faptul că, sectorul HoReCa începe să dea reale semne de revenire și ne așteptăm să mai avem și alte astfel de solicitări în următoarea perioadă,” a declarat George Toda, CEO Waterboyz.

Patinoarul all-season are 500 de metro pătrați și se află pe plaja privată a resortului Novum By The Sea. Suprafața lui este sintetică și extrem de rezistentă, așa că nu poate fi spartă, nu corodează și rezistă la agenți chimici.

Este prietenos cu mediul și nici măcar nu necesită întreținere, fiind cu doar 10% mai puțin alunecos decât gheața.

Waterboyz este o companie care a câștigat premiul special pentru implicare în infrastructura educațională. Tinerii fac echipamente conforme cu standardele UE, extrem de inovative și interesante.