Pățaniile unui milionar când a avut de-a face prima dată cu o Dacia Duster. Ce experiență a avut după ce a condus doar mașini de lux

Unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din România a decis să facă o investiție surprinzătoare. După câteva zile de la noua achiziție, și-a împărtășit primele impresii în mediul online. Ce zice un milionar după ce a avut de-a face cu o Dacia Duster. Ce experiență a avut după ce a condus doar mașini de lux.

Sorin Constantinescu este unul dintre primii români specialiști în jocuri de noroc. Originar din Timișoara, afaceristul a acumulat o avere impresionantă din industria pariurilor.

În ultimii ani, a devenit o adevărată vedetă și în mediul online, intrând în rândul vloggerilor. După ce a fost rugat de internauți să facă un review al noii sale achiziții, milionarul s-a pus pe treabă.

Ce a avut de spus, după aproape o săptămână de condus o Dacia Duster.

E foarte dotată, am vrut să fie 4×4, dar la Duster nu există și cutie automată și 4×4, am preferat cutie automată. Sunt mai comod, mergând prin oraș, e dificil să tot stau să schimb viteze.”

E o mașină pe benzină, are motor de 1500 cc, 150 de cai putere…să nu aveți pretenții la mine ca la unul care se ocupă de mașini sau care prezintă mașini, eu sunt un amator, nu știu detalii tehnice foarte multe, încerc să vă spun cam ce știu despre ea.

„M-ați rugat să vă prezint Duster-ul. Sunt extrem de mulțumit, l-am cumpărat acum vreo săptămână și de atunci am umblat doar cu el, n-am luat o altă mașină.

Sorin Constantinescu a făcut apoi o scurtă prezentare a mașinii, de la aspectul exterior până la dotările cu care a fost echipată, punctând că autoturismul a venit deja configurat și că este spațios, cu un portbagaj suficient de mare.

Afaceristul s-a declarat mulțumit de atenția la detalii, vorbind despre tapițerie și bord.

„Mașina a fost 22 de mii, spre 23 de mii de euro, cam cât costă gențile mele…jantele pe care le am pe mașină și cauciucurile. Deci un preț extraordinar de bun, un raport calitate-preț foarte foarte bun.

Sunt foarte încântat de mașină și sunt la fel de fericit cu ea ca și când merg cu un Lamborghini, nu e nicio diferență de fericire. Chiar e o mașină faină, decât să îți iei o conservă de 250-300.000 de kilometri din Germania, mai bine îți iei o mașină românească nouă.

La finisări, pot să zic că îmi place mai mult asta (n.r. – Dacia Duster) decât Tesla, care are niște scaune de zici că ești în metrou sau în tramvai și are televizorul ăla cât am eu acasă în sufragerie pus pe bord” – a mai spus Constantinescu.